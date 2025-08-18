😮 Рэшфорд восхищен ментальностью «Барсы» и считает, что клуб может выиграть все трофеи сезона

Наговорил на премию.

Маркус Рэшфорд остается непонятным фруктом для фанатов «Барселоны», но этот вопрос решится естественным образом уже в ближайшие месяцы. А пока англичанин наслаждается вниманием со стороны прессы. Ему все нравится.

«Флик прямолинейный и много общается, что важно, особенно с таким количеством молодых игроков – инструкции должны быть четкими. У него сильное стремление к достижению лучшего результата, чем в прошлом сезоне, и именно поэтому я думаю, что команда добьется успеха. Он особенный тренер, который знает, как работать с особыми игроками.

Ямаль? Он веселый парень, смеется, шутит с другими. Как футболист, это талант высшего уровня. Самое удивительное, насколько он зрел для своего возраста. То, как он думает и играет, намного превосходит его годы. «Золотой мяч»? Да, определенно он должен его выиграть. Если не в этом году, то в будущем. Ламин, безусловно, способен выиграть этот приз.

У меня много мотивации, я хочу помочь всеми силами. Команда и технический персонал обладают сильной ментальностью, чтобы противостоять любой проблеме. Главная причина, которая побуждает меня играть в футбол, – это победа. И чтобы победить, я должен быть счастлив, потому что это мой способ сделать все возможное.

Не вижу причин, по которым мы не можем выиграть все титулы, эта команда готова к победе», – заявил Рэшфорд.

