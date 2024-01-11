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Хулиан Араухо, арендованный «Лас-Пальмасом» у «Барсы», получил дисквалификацию на 4 матча. На секунду в защитника вселился Зидан

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Дерби Канарских островов в 1/16 финала Кубка Испании закончилось победой «Тенерифе» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме, а во второй половине встречи арбитр был щедр на карточки. Надо сказать, что и футболисты не спешили щадить соперников.

Для поклонников «Барселоны» одним из главных эпизодов матча стало удаление Хулиана Араухо, которого «Лас-Пальмас» арендовал у «блауграны».

На 74-й минуте после контакта с соперником мексиканский защитник упал в штрафной. Хулиан поднялся на ноги и даже не успел потребовать пенальти – к нему тут же подлетел защитник «Тенерифе» Начо Мартинес.

Игроки перебросились парой слов.

Реплика Мартинеса явно не понравилась Араухо. Тогда Хулиан решил действовать зидановскими методами – мексиканец боднул соперника.

Рефери тут же показал игроку «Лас-Пальмас» красную. Пока Араухо покидал поле, Мартинес лежал на газоне, держась за нос.

За свои действие Араухо получил четырехматчевую дисквалификацию. Он пропустит встречи с «Вильярреалом», «Райо», «Мадридом» и «Гранадой» в Ла Лиге.

Хулиан в этом сезоне провел 19 матчей за «Лас-Пальмас», на его счету два гола. Срок аренды защитника истекает в июне 2024 года.

Как считаете, наказание соразмерно проступку Араухо?

6 комментариев
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Ответ motya
классическое поведение латиноса
Свое предвзятое мнение держи при себе
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Ну а чё он на мексиканца попёр? Они народ горячий.
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Ну на то должна быть веская причина. Может соперник оскорбил кого-то из близких Араухо, в любом случае это не красит и того и другого.
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По больше бы таких в барсе было, может и характер проявился бы наконец!
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Ответ motya
классическое поведение латиноса
Ты про кого из двух???
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