Хулиан Араухо, арендованный «Лас-Пальмасом» у «Барсы», получил дисквалификацию на 4 матча. На секунду в защитника вселился Зидан

Дерби Канарских островов в 1/16 финала Кубка Испании закончилось победой «Тенерифе» со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме, а во второй половине встречи арбитр был щедр на карточки. Надо сказать, что и футболисты не спешили щадить соперников.

Для поклонников «Барселоны» одним из главных эпизодов матча стало удаление Хулиана Араухо, которого «Лас-Пальмас» арендовал у «блауграны».

На 74-й минуте после контакта с соперником мексиканский защитник упал в штрафной. Хулиан поднялся на ноги и даже не успел потребовать пенальти – к нему тут же подлетел защитник «Тенерифе» Начо Мартинес.

Игроки перебросились парой слов.

Реплика Мартинеса явно не понравилась Араухо. Тогда Хулиан решил действовать зидановскими методами – мексиканец боднул соперника.

Рефери тут же показал игроку «Лас-Пальмас» красную. Пока Араухо покидал поле, Мартинес лежал на газоне, держась за нос.

За свои действие Араухо получил четырехматчевую дисквалификацию. Он пропустит встречи с «Вильярреалом», «Райо», «Мадридом» и «Гранадой» в Ла Лиге.

Хулиан в этом сезоне провел 19 матчей за «Лас-Пальмас», на его счету два гола. Срок аренды защитника истекает в июне 2024 года.

Как считаете, наказание соразмерно проступку Араухо?