Роке определился с номером: такой был у Месси и еще двух звезд. Представят в начале января

Витор Роке уже прибыл в Барселону. Ожидается, что бразильца зарегистрируют и официально представят в качестве игрока в начале января.

18-летний футболист будет зарегистрирован как игрок первой команды. По словам Жерара Ромеро, бразилец получит 19-й номер.

Ранее этот номер носили Серхио Агуэро, Патрик Клюйверт (сезон-1998/99) и Лео Месси. Аргентинец играл под ним в сезонах-2005/06 и 2007/08. Последний игрок, носивший номер 19 – Франк Кессиэ.

В «Паранаэнсе» Роке играл под девятым, но сейчас в «Барсе» он принадлежит Левандовскому.