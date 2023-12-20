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«Барселона» хочет подписать в январе игрока сборной Бразилии. Трансфер реален только благодаря Деку

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«Барселона» может подписать полузащитника «Флуминенсе» Андре в январе, сообщает Diario Sport.

22-летний бразилец играет на позиции опорного полузащитника. Прошлым летом он был близок к переходу в «Ливерпуль», но трансфер сорвался.

Деку интересуется игроком уже несколько месяцев. План состоит в том, чтобы арендовать Андре до конца сезона. Этот вариант имеет неплохие шансы благодаря хорошим отношениям португальца с «Флуминенсе» и окружением игрока. Другим клубам придется выложить полную сумму - €30 млн за полноценный трансфер.

Андре является одним из основных игроков «Флуминенсе». В клубе считают его одним из героев триумфа на Кубке Либертадорес. Полузащитник также сыграл 4 матча за сборную Бразилии.

Президент «Барсы» Жоан Лапорта недавно подтвердил планы клуба подписать нового полузащитника в январе, если позволит финансовое положение.

2 комментария
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Он был признан лучшим игроком матча с Аль-Ахли и на послематчевой пресс-конференции сказал, что между Реалом и Барселоной выбрал бы Барселону. Кроме того, второй сезон подряд он признается лучшим полузащитником Чемпионата Бразилии.
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Что продадим для аренды?)))
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