Хави рассказал, что делает комбинацию полузащитников Педри-Френки-Гюндоган такой особенной для «Барсы»

«Они были хороши, действовали агрессивно в единоборствах, в прессинге после потери мяча и при отборе мяча», - похвалил Хави своих полузащитников после матча с «Атлетико».

«Гюндоган, Педри и Френки не так давно играют вместе, но между ними есть химия. Они хорошо понимают друг друга», — добавил Хави.

Сплоченность трех полузащитников была видна в воскресном матче против «Атлетико». Троих мушкетеров было практически невозможно переиграть, они превосходили соперника и с мячом, и без него. Вероятно, именно поэтому «Атлетико» не удалось забить гол вчера вечером. Это серьезное достижение для «Барсы», учитывая, что «Атлетико» забил 30 голов с начала сезона.

Вот карта передач Педри, Де Йонга и Гюндогана во время игры:

«Барса» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0 и вышла на третье место в турнирной таблице, хотя у «красно-белых» есть игра в запасе.