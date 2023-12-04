FC Barcelona
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Хави рассказал, что делает комбинацию полузащитников Педри-Френки-Гюндоган такой особенной для «Барсы»

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«Они были хороши, действовали агрессивно в единоборствах, в прессинге после потери мяча и при отборе мяча», - похвалил Хави своих полузащитников после матча с «Атлетико».

«Гюндоган, Педри и Френки не так давно играют вместе, но между ними есть химия. Они хорошо понимают друг друга», — добавил Хави.

Сплоченность трех полузащитников была видна в воскресном матче против «Атлетико». Троих мушкетеров было практически невозможно переиграть, они превосходили соперника и с мячом, и без него. Вероятно, именно поэтому «Атлетико» не удалось забить гол вчера вечером. Это серьезное достижение для «Барсы», учитывая, что «Атлетико» забил 30 голов с начала сезона.

Вот карта передач Педри, Де Йонга и Гюндогана во время игры:

«Барса» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0 и вышла на третье место в турнирной таблице, хотя у «красно-белых» есть игра в запасе.

2 комментария
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После излечения от травм у всех игроков Барсы, а не только у полузащиты - мотивации выше крыши - нужны победы!
Нужна крепкая позиционная игра и сплошная химия:))
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Только Френки и Педри ещё не набрали форму, много ошибок особенно у Педри вчера было.
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