Пенья спас «Барсу» на последних минутах. В трансляцию попала реакция Тер Стегена

Индивидуальное мастерство Иньки Пеньи стало одной из главных причин того, что «Барселона» сохранить ворота сухими в матче с «Атлетико» (1:0).

24-летний голкипер заменяет травмированного Марка-Андре тер Стегена – и делает это на уровне.

Его сейв на последней минуте позволил подопечным Хави сохранить три очка, а реакция Тер Стегена на спасение Иньки была запечатлена на камеру.

Это гордое выражение его лица! Он был впечатлен.