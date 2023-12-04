Пенья спас «Барсу» на последних минутах. В трансляцию попала реакция Тер Стегена
Индивидуальное мастерство Иньки Пеньи стало одной из главных причин того, что «Барселона» сохранить ворота сухими в матче с «Атлетико» (1:0).
24-летний голкипер заменяет травмированного Марка-Андре тер Стегена – и делает это на уровне.
Его сейв на последней минуте позволил подопечным Хави сохранить три очка, а реакция Тер Стегена на спасение Иньки была запечатлена на камеру.
Это гордое выражение его лица! Он был впечатлен.