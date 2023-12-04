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Пенья спас «Барсу» на последних минутах. В трансляцию попала реакция Тер Стегена

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Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Индивидуальное мастерство Иньки Пеньи стало одной из главных причин того, что «Барселона» сохранить ворота сухими в матче с «Атлетико» (1:0).

24-летний голкипер заменяет травмированного Марка-Андре тер Стегена – и делает это на уровне.

Его сейв на последней минуте позволил подопечным Хави сохранить три очка, а реакция Тер Стегена на спасение Иньки была запечатлена на камеру.

Это гордое выражение его лица! Он был впечатлен.

1 комментарий
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Крутой сэйв! И красивый
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