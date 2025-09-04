У Ямаля проблемы с эго. Замечают фанаты, хейтеры и даже представители «Барсы»
«Барса» не смогла обыграть «Райо» – ничья 1:1, единственный гол каталонцы забили с пенальти, который заработал и реализовал Ламин Ямаль. После матча хейтеры и даже поклонники «Барселоны» задумались: не начались ли у юноши проблемы с эгоизмом?
Пенальти, как и всегда без Левандовского на поле, должен был исполнять Рафинья. Бразилец уже стоял с мячом, но к нему подошел испанец и попросил пробить с точки.
После нескольких просьб юноши Рафинья все же отдал ему мяч.
Ламин успешно справился с пенальти – никаких претензий. А вот празднование испанца вызывает сомнения: он сам себя короновал под пристальным взглядом Рафиньи.
Именно из-за реакции Рафиньи жест Ламина взорвал соцсети, хотя такое празднование парня в стиле Леброна обсуждали еще в августе. Фанаты «Барсы» отмечают, что даже Лионель Месси такого себе не позволял.
Болельщики с подписью «настоящие короли не коронуют себя сами» постят фотографии игроков, надевающих невидимую корону на своих партнеров.
Несколько комментариев от поклонников «блауграны»:
💭 «Помните, как мы шутили, что у «Мадрида» будут проблемы из-за эго Винисиуса и Мбаппе? У них все хорошо, а мы теперь на их месте».
💭 «Я люблю футболиста Ламина, но как человек он начинает вызывать во мне ненависть. Он еще ребенок, надеюсь, будет быстро учиться. Но короновать самого себя… Даже великий Месси себе такого не позволял».
💭 «Левандовски и Рафинья – наши лучшие пенальтисты, но они должны отдавать право на пенальти Ламину, потому что впереди «Золотой мяч»? Вот так и рушатся команды».
На критику соцсетей можно было бы не обращать внимания, болельщики привыкли ругать каждый чих футболистов. Вот только после матча с «Райо» представители «Барсы» внезапно начали говорить об эгоизме в команде.
Начал Ханси Флик прямо после игры: «Для нас важно, чтобы в команде не было эгоизма, потому что эгоизм убивает любой успех. В прошлом сезоне мы играли как команда, мы были единым целым».
Педри тоже отметил разницу с минувшей кампанией: «Не знаю, о ком говорил Флик, он скажет нам об этом после паузы на сборные. Но в прошлом году мы все боролись друг за друга, а не за личную славу. Именно так команды выигрывают титулы – оставляя эго в стороне».
Дани Ольмо с тренером не спорит, но отрицает слухи об испорченной атмосфере в команде: «Флик никогда не говорит на публике то, чего мы не слышали от него в раздевалке. Проблем нет, отношения в команде хорошие».
Фермин Лопес согласен с Фликом и Педри: «Каждый из нас знает, что должен делать. Я повторю то, что уже говорил. Важно быть едиными, всегда думать о команде, тогда все обязательно будет хорошо».
Единственным, кто поспорил с тренером, был Ламин: «Не думаю, что результаты связаны с эгоизмом, это просто была не наша игра. Важно вернуться на тот же уровень и победить в следующих матчах».
Что думаете?
Да, талант, в прошлом сезоне показал, что он на сегодня самый лучший или один из лучших молодых игроков. Но короновать себя сам, это уже перебор.
Нужен авторитет, чтобы ему объяснили, разложили по полкам что к чему. Не в игре, а в поведении с огромными деньгами в кармане.
Из 100 человек 80 голову бы снесло от таких денег и известности, тем более в 18 лет.
но напяливать на себя корону после забитого пенальти - кмк, немного перебор. Лёгкий отрыв от реальности
Прошлогодняя Барсаз вернула меня к просмотру футбола. Вот всё сложилось как надо: юношеский задор, азарт, безбашенность и полная уверенность в себе. А сейчас этого нет. Есть претенденты на ЗМ, есть модники, есть наëмник, а игры нет. Держим пальцы за папашу Ханси, пусть решит.