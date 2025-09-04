У Ямаля проблемы с эго. Замечают фанаты, хейтеры и даже представители «Барсы»

«Барса» не смогла обыграть «Райо» – ничья 1:1, единственный гол каталонцы забили с пенальти, который заработал и реализовал Ламин Ямаль. После матча хейтеры и даже поклонники «Барселоны» задумались: не начались ли у юноши проблемы с эгоизмом?

Пенальти, как и всегда без Левандовского на поле, должен был исполнять Рафинья. Бразилец уже стоял с мячом, но к нему подошел испанец и попросил пробить с точки.

После нескольких просьб юноши Рафинья все же отдал ему мяч.

Ламин успешно справился с пенальти – никаких претензий. А вот празднование испанца вызывает сомнения: он сам себя короновал под пристальным взглядом Рафиньи.

Именно из-за реакции Рафиньи жест Ламина взорвал соцсети, хотя такое празднование парня в стиле Леброна обсуждали еще в августе. Фанаты «Барсы» отмечают, что даже Лионель Месси такого себе не позволял.

Болельщики с подписью «настоящие короли не коронуют себя сами» постят фотографии игроков, надевающих невидимую корону на своих партнеров.

Несколько комментариев от поклонников «блауграны»:

💭 «Помните, как мы шутили, что у «Мадрида» будут проблемы из-за эго Винисиуса и Мбаппе? У них все хорошо, а мы теперь на их месте».

💭 «Я люблю футболиста Ламина, но как человек он начинает вызывать во мне ненависть. Он еще ребенок, надеюсь, будет быстро учиться. Но короновать самого себя… Даже великий Месси себе такого не позволял».

💭 «Левандовски и Рафинья – наши лучшие пенальтисты, но они должны отдавать право на пенальти Ламину, потому что впереди «Золотой мяч»? Вот так и рушатся команды».

На критику соцсетей можно было бы не обращать внимания, болельщики привыкли ругать каждый чих футболистов. Вот только после матча с «Райо» представители «Барсы» внезапно начали говорить об эгоизме в команде.

Начал Ханси Флик прямо после игры : «Для нас важно, чтобы в команде не было эгоизма, потому что эгоизм убивает любой успех. В прошлом сезоне мы играли как команда, мы были единым целым».

Педри тоже отметил разницу с минувшей кампанией: «Не знаю, о ком говорил Флик, он скажет нам об этом после паузы на сборные. Но в прошлом году мы все боролись друг за друга, а не за личную славу. Именно так команды выигрывают титулы – оставляя эго в стороне».

Дани Ольмо с тренером не спорит, но отрицает слухи об испорченной атмосфере в команде: «Флик никогда не говорит на публике то, чего мы не слышали от него в раздевалке. Проблем нет, отношения в команде хорошие».

Фермин Лопес согласен с Фликом и Педри: «Каждый из нас знает, что должен делать. Я повторю то, что уже говорил. Важно быть едиными, всегда думать о команде, тогда все обязательно будет хорошо».

Единственным, кто поспорил с тренером, был Ламин: «Не думаю, что результаты связаны с эгоизмом, это просто была не наша игра. Важно вернуться на тот же уровень и победить в следующих матчах».

Что думаете?