🎥 Педри собрал идеальную команду. Вратарем назначил Куртуа, в атаку поставил Месси и Роналду

В интервью Radioestadio Noche Педри составил команду из лучших футболистов, за чьей игрой он мог наблюдать:

«В ворота я бы определил Куртуа. Правый защитник – Карва [Карвахаль], он сейчас здесь с нами в сборной, а слева сыграет Жорди Альба. В центре выйдут Жерар Пике и Ван Дейк, когда мы играли с Нидерландами, он [Вирджил] был зверем.

В центре, конечно, Бускетс, Хави и Иньеста. А в атаке выйдут Месси, Неймар и Криштиану Роналду. Думаю, если выйти на поле против такой команды, победить будет очень сложно».

Педри находится в расположении национальной команды. В сентябре Испания сыграет с Болгарией и Турцией в рамках квалификации ЧМ-2026.

Как вам команда от Педри?