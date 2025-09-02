🎥 Ямаль не согласился с Фликом. Ханси рассуждал об эгоизме в футболе

«Барселона» не смогла обыграть «Райо» в третьем туре Ла Лиги – ничья 1:1. После игры Ханси Флик раскритиковал своих подопечных, отметив, что они совершали слишком много ошибок.

Пока футболисты разъехались по сборным, в прессе разлетелись слова тренера об эгоизме в футболе:

«Нужно говорить о команде, а не об игроках. Теперь, когда трансферное окно закрыто, я считаю крайне важным, чтобы каждый игрок был абсолютно предан своему клубу и команде.

Для нас невероятно важно, чтобы в команде не было эгоизма, потому что эгоизм убивает любой успех. В прошлом сезоне мы играли как команда, мы были единым целым. В этом сезоне мы должны продолжать двигаться так же».

Поклонники «Барсы» в соцсетях гадают, на кого намекал тренер, этот вопрос журналисты адресуют и футболистам. Педри прямо отвечать не стал:

«Я не знаю, о ком говорил Флик. Думаю, он скажет нам, когда мы вернемся после международного перерыва».

Ламин Ямаль с немцем поспорил:

«Такие мысли появляются всегда после ничьих, когда эмоции бьют через край. Все же «Барса» хочет побеждать в каждом матче. Но я не думаю, что результаты связаны с эгоизмом. В итоге мы заработали семь очков из девяти на очень сложных стадионах, люди не понимают, что мы еще не играли дома, у нас были только выезды.

Я думаю, результат скорее связан с тем, что это просто была не наша игра. Мы начали не с той интенсивностью, с какой закончили, и не были полностью сосредоточены. Да, мы допустили много ошибок, но, что ж, такое бывает. Важно вернуться на тот же уровень и победить в следующих матчах».

Как вам позиция Ханса-Дитера?