«Не считаю это неосуществимым». Директор «Жироны» хочет подписать игрока «Барсы» в январе, чтобы бороться за чемпионство

Спортивный директор «Жироны» Кике Карсель заинтересован в переходе полузащитника Ориоля Ромеу из «Барселоны» и считает, что сделка «не является неосуществимой».

«Лично я хочу на 100% переподписать Ромеу», – сказал он в интервью Diari de Girona. – «Он принес нам волшебные вещи. Многие игроки говорили мне, что он научил их конкурировать.

Вижу ли я возможность подписать его? Это нелегко, поскольку речь идет о контрактах, но я не считаю это неосуществимым».

Отвечая на вопрос о том, состоится ли переход Ромеу в январе или в дальнейшем, Карсель лишь повторил: «Я не считаю это неосуществимым».

Ромеу провел сезон-2022/23 в команде новичка Ла Лиги «Жироны» и оказал на нее огромное влияние, помог каталонцам занять десятое место в своем первом сезоне в высшей лиге, после чего захотел вернуться в «Барселону».

В этом сезоне 32-летний футболист вышел на поле всего восемь раз, но, по словам Хави, он прекрасно справляется с поставленной задачей.

Сейчас «Жирона» лидирует в чемпионате с 34 очками, что на два больше, чем у мадридского «Реала». У «Барселоны», имеющей игру в запасе, на семь очков меньше.