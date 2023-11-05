Один игрок «Барсы» в этом сезоне играет с сильной болью. Он все еще не восстановился до конца

«Барселону» в первой половине сезона захлестнула эпидемия травм. В какой-то момент в лазарете каталонцев оказались сразу шесть игроков, даже капитан команды попал на больничную койку.

Андреас Кристенсен вообще весь сезон играет с сильной болью в лодыжке, утверждает Sport.

По данным источника, датчанин получил травму ахиллова сухожилия во время предсезонного тура и до сих пор полностью не оправился.

Как пишет Sport, из-за повреждения Кристенсен не мог на сто процентов выкладываться в матчах. На поле он выходит, испытывая сильный дискомфорт. Травма стала причиной ухудшения формы защитника в этом сезоне. Теперь Андреас рискует опуститься ниже в иерархии игроков «блауграны».

При этом Кристенсен по-прежнему верит, что тренерский штаб «Барселоны» ему полностью доверяет. Датчанин надеется, что в будущем у него будет больше возможностей показать себя.

Но сперва стоит до конца восстановиться после повреждения, верно?