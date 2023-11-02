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«Ничего хорошего не вышло». «Барса» определила трансферную цель на январь – фанаты не в восторге

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Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
Футбол Футбол

По словам Тони Хуанмарти, «Барселона» изучает возможность подписания «недорогого» опорного полузащитника для усиления состава этой зимой.

Ориоль Ромеу – единственный естественный опорник в команде, и пока он не оправдывает надежд клуба.

Каталонцы по-прежнему испытывают финансовые трудности, поэтому единственным способом усиления полузащиты становится привлечение очень дешевого полузащитника (с ценником менее 5 млн евро) или его аренда.

Болельщики вообще не видят в этом смысла.

🗣: «У нас уже есть один... Разве это не Ромеу?»

🗣: «Мы его буквально в августе подписали...ничего хорошего не вышло».

🗣: «Пожалуйста, не приводите еще одного Ромеу... ».

🗣: «Ромеу – это буквально то, что нужно! Дайте несколько минут [Марку] Касадо на этот сезон, а затем инвестируйте в кого-нибудь вроде Киммиха».

Oriol Romeu tipped to leave Barcelona and return to Girona at the end of the season - Barca Blaugranes

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