«Ничего хорошего не вышло». «Барса» определила трансферную цель на январь – фанаты не в восторге
По словам Тони Хуанмарти, «Барселона» изучает возможность подписания «недорогого» опорного полузащитника для усиления состава этой зимой.
Ориоль Ромеу – единственный естественный опорник в команде, и пока он не оправдывает надежд клуба.
Каталонцы по-прежнему испытывают финансовые трудности, поэтому единственным способом усиления полузащиты становится привлечение очень дешевого полузащитника (с ценником менее 5 млн евро) или его аренда.
Болельщики вообще не видят в этом смысла.
🗣: «У нас уже есть один... Разве это не Ромеу?»
🗣: «Мы его буквально в августе подписали...ничего хорошего не вышло».
🗣: «Пожалуйста, не приводите еще одного Ромеу... ».
🗣: «Ромеу – это буквально то, что нужно! Дайте несколько минут [Марку] Касадо на этот сезон, а затем инвестируйте в кого-нибудь вроде Киммиха».
Комментарии