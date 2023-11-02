Так ли хорош Тер Стеген в больших играх? Вспоминаем

После невыразительного матча с мадридским «Реалом» Марка-Андре тер Стегена называют одним из худших игроков «Барсы» в больших матчах за последние несколько лет.

В качестве доказательства болельщики вспоминают выступления немца в Европе. Вернемся в 2017 год, когда «блауграна» вылетела из Лиги чемпионов от «Ювентуса», проиграв первый матч со счетом 0:3.

«Ювентус» 3:0 «Барселона». В первых двух пропущенных голах Тер Стеген мог сыграть лучше, в третьем не виноват. Сделал одно большое спасение, но допустил несколько опасных ошибок.

Рома» 3:0 «Барселона». Не смог спасти слишком сложный для него удар. В одном из эпизодов неудачно выбежал из ворот, едва не спас от пенальти. Сделал один трудный сейв. В третьем голе не виноват.

«Ливерпуль» 4:0 «Барселона». Не повезло в первом голе (спас удар, но последовал рикошет). Во втором голе показал очень плохую игру. Не виноват в третьем. Заснул вместе с партнерами по команде во время четвертого. Катастрофа.

«Барселона» 2:8 «Бавария». Пропустил слишком много ненужных голов, но при этом сделал пять сэйвов. Защита в этот вечер была просто ужасна – немец был не худшим игроком на поле, даже несмотря на восемь пропущенных мячей. Просто очень плохой день для него.

«Барселона» 1-4 «ПСЖ». Совершил несколько серьезных сэйвов, был практически безошибочен в передачах (в том числе длинных мячей). Частично виноват в двух из четырех пропущенных мячей. Виноват ли он в этом поражении? Не совсем.

Стоит ли продолжать доверять Тер Стегену?