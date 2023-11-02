FC Barcelona
Блог

Так ли хорош Тер Стеген в больших играх? Вспоминаем

Клубы Клубы
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Футбол Футбол

После невыразительного матча с мадридским «Реалом» Марка-Андре тер Стегена называют одним из худших игроков «Барсы» в больших матчах за последние несколько лет.

В качестве доказательства болельщики вспоминают выступления немца в Европе. Вернемся в 2017 год, когда «блауграна» вылетела из Лиги чемпионов от «Ювентуса», проиграв первый матч со счетом 0:3.

«Ювентус» 3:0 «Барселона». В первых двух пропущенных голах Тер Стеген мог сыграть лучше, в третьем не виноват. Сделал одно большое спасение, но допустил несколько опасных ошибок.

Ter Stegen not out for Barcelona revenge again | beIN SPORTS

Рома» 3:0 «Барселона». Не смог спасти слишком сложный для него удар. В одном из эпизодов неудачно выбежал из ворот, едва не спас от пенальти. Сделал один трудный сейв. В третьем голе не виноват.

«Ливерпуль» 4:0 «Барселона». Не повезло в первом голе (спас удар, но последовал рикошет). Во втором голе показал очень плохую игру. Не виноват в третьем. Заснул вместе с партнерами по команде во время четвертого. Катастрофа.

«Барселона» 2:8 «Бавария». Пропустил слишком много ненужных голов, но при этом сделал пять сэйвов. Защита в этот вечер была просто ужасна – немец был не худшим игроком на поле, даже несмотря на восемь пропущенных мячей. Просто очень плохой день для него.

«Барселона» 1-4 «ПСЖ». Совершил несколько серьезных сэйвов, был практически безошибочен в передачах (в том числе длинных мячей). Частично виноват в двух из четырех пропущенных мячей. Виноват ли он в этом поражении? Не совсем.

Стоит ли продолжать доверять Тер Стегену?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
может не всегда хорош но в выше перечисленных матчах счета могли быть куда позорнее
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий