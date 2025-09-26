В шестом туре Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Овьедо», для Ханси Флика это 50-я победа у руля «блауграны».

Немец в Каталонии строит машину: за 67 матчей во всех турнирах у его команды – 50 побед, восемь ничьих и девять поражений, за этот период подопечные Ханса-Дитера наколотили 169 голов. Статистика выливается в конкретные результаты – в дебютном сезоне три трофея, включая чемпионство.

Быстрее Флика 50 побед в «блаугране» набирали лишь двое: Эленио Эррера за 63 игры в 1959-м и Луис Энрике за 60 матчей в 2015-м.

Тренеры, которые быстрее остальных добились 50-ти побед с «Барсой»

В «Баварии» у Ханси цифры были столь же внушительные: 50 побед, пять ничьих и четыре поражения за 59 матчей во всех турнирах – пять трофеев.

Это не тренер, это гений.