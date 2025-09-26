Деку встретился с Рафаэлем Белиньо, жемчужиной загребского «Динамо»

Спортивный директор «Барселоны» Деку побывал в Загребе и посмотрел матч Лиги Европы между «Динамо» и «Фенербахче» (3:1). В хорватской столице он также встретился с одним из самых перспективных игроков «Динамо», 16-летним бразильским атакующим полузащитником Рафаэлем Белиньо. Встреча прошла в загребском отеле, о чём сам игрок рассказал в своём Instagram, опубликовав фотографию с отцом и Деку.

Белиньо перешёл в загребское «Динамо» в 2022 году из хорватского клуба «Винодол». Его семья прожила в этой балканской стране четыре года с тех пор, как юноша начал свою карьеру в «Васко да Гама».

В «Динамо» парень уверенно набирал обороты благодаря своему таланту плеймейкера, став одним из самых перспективных игроков клуба. «Барселона» пристально следит за ним.