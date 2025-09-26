🎥 Флик и Де ла Фуэнте спорят из-за травмы Ямаля. Немец первоклассно отреагировал на дерзость коллеги

Заочная пикировочка произошла между Ханси Фликом и Луисом де ла Фуэнте, причина – травма паха у Ламина Ямаля.

Все началось со слов немца: «Ламин принимал обезболивающие и играл за сборную с болью. У него были проблемы, но он отыграл 79 и 73 минуты. В сборной Испании собраны лучшие игроки мира, но следует больше заботиться об игроках. Это меня беспокоит».

Тренер «красной фурии» ответил оперативно: «Сегодня и прямо сейчас я не помню, что сказал Флик, и мне все равно».

После победы «Барсы» над «Овьедо» у Ханса-Дитера спросили о таком комментарии испанского коллеги. Немец ответил первоклассно, даже рассмеялся:

«Окей. Все в порядке. Все в порядке. Если он так сказал, значит, это его мнение, в этом нет ничего такого. Я могу жить с этим! Не проблема».

А Ямаль пропустил уже четыре матча «Барселоны», его последней игрой была встреча Испании с Турцией в рамках отбора ЧМ-2026. Впереди у каталонцев игра Ла Лиги с «Овьедо» и матч против «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

На чьей стороне вы в этой тренерской истории?