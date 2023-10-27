Стало известно, как «Барселона» будет сдерживать Беллингема в Класико

По данным каталонского издания Sport, «Барселона» планирует заблокировать Джуда Беллингема в Класико, приставив к нему опорного полузащитника Ориоля Ромеу.

Сообщается, что Ромеу будут даны четкие инструкции всегда оставаться рядом с Беллингемом и не допускать его появления в штрафной «сине-гранатовых».

32-летний полузащитник исполнил аналогичную роль в предсезонном Класико, где «Барсе» удалось одержать победу со счетом 3:0.

Беллингем является главной угрозой в атаке «Реала», на его счету 11 голов в 12 матчах. Его стиль игры и позиция на поле не позволяют защитникам остановить его, поскольку он не является традиционным нападающим.