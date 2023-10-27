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Стало известно, как «Барселона» будет сдерживать Беллингема в Класико

Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
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Джуд Беллингем Джуд Беллингем
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По данным каталонского издания Sport, «Барселона» планирует заблокировать Джуда Беллингема в Класико, приставив к нему опорного полузащитника Ориоля Ромеу.

Сообщается, что Ромеу будут даны четкие инструкции всегда оставаться рядом с Беллингемом и не допускать его появления в штрафной «сине-гранатовых».

32-летний полузащитник исполнил аналогичную роль в предсезонном Класико, где «Барсе» удалось одержать победу со счетом 3:0.

Беллингем является главной угрозой в атаке «Реала», на его счету 11 голов в 12 матчах. Его стиль игры и позиция на поле не позволяют защитникам остановить его, поскольку он не является традиционным нападающим.

14 комментариев

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predMBAPPE
Ромеу? они хотят устроить Биллингему коридор для хет-трика? надеюсь это шутка)))
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Tommy_2_0_7
Не думаю, что Хави сделает такой необдуманный шаг. Беллингем непредсказуем на поле и может оказаться в любой точке атаки. А играть по игроку довольно таки печальное зрелище и ничем хорошим для обороняющихся не заканчивается
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predMBAPPE
Ответ FanRocstar
Был бы Френки, Ромеу можно было поставить и спокойно страховали друг друга, но хотелось посмотреть на Кристенсена в опорке или Касадо.)
Эль-Классико не тот матч где можно экспериментировать
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бек саидов
Ромеу сам собой путается на поле, а Хави собирается с его помощью кого то остановить
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FanRocstar
Был бы Френки, Ромеу можно было поставить и спокойно страховали друг друга, но хотелось посмотреть на Кристенсена в опорке или Касадо.)
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Подкат Пенальтьевич
Изи для Беллингема. Ромеу никакущий.
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инна витенберг
Какой Ромео он еле ходит его вообще нельзя выпускать. Уверен это фейк. Ромео это находка для Реала.
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Alexander Sragovich
Рассмешили 😂
Только Гави, возможно при поддержке Канселу. И Араухо на Свини. При таком составе нужна прошлогодняя защита и жалить их через Фермина и Торреса. Феликс бедет мертво закрыт и при его телосложении не потянет. Гуи тоже может сработать
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Madhamish
Это анекдот? Ромеу его не догонит вообще. Лучше уж 40-летнего Пуйоля поставить, и то, больше шансов.
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Iamliam
С Биллигемом надо плотнее играть, не давать принять мяч и страховать партнера.
Верю что победим Реал, если сыграем грамотно в защите.
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Urmatbek Abzhalov
Ответ Подкат Пенальтьевич
Изи для Беллингема. Ромеу никакущий.
Надеюсь оторвет ноги снежку
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Alibaba51
Ответ инна витенберг
Какой Ромео он еле ходит его вообще нельзя выпускать. Уверен это фейк. Ромео это находка для Реала.
Ромеу самое слабое звено в Барсе, его вообще на поле опасно выпускать
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