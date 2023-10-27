«Барселона» выжимает из разрушенного «Камп Ноу» каждый цент: продает бриллианты из газона и старые пластиковые кресла

Очередной «рычаг».

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы используют газон «Камп Ноу» для создания коллекции украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – в честь года открытия арены.

Клуб заключил соглашение с компанией Brilianto, которая специализируется на производстве бриллиантов. Стороны договорились о создании значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями. Вот как это будет выглядеть.

Всего планируется создать 1957 украшений, в том числе особую серию с 57 бриллиантами весом в один карат. Ожидается, что на этой концепции можно будет зарабатывать примерно по 30 млн евро в год, однако пропорции распределения этой суммы между партнерами не разглашаются. «Барселона» и Brilianto ожидают, что особым спросом такие украшения будут пользоваться у покупателей из Китая и с Ближнего Востока.

В четверг же стало известно, что теперь в рамках акции Memorabilia болельщики клуба могут приобрести пластиковые сиденья с «Камп Ноу». Их цена варьируется от 99 до 299 евро. Сосьос «Барсы» могут зарезервировать место, на котором они обычно смотрели матчи.

Среди других сувениров доступны капитанская повязка и футболки с автографами игроков «Барселоны», включая Лионеля Месси – подписанную им футболку можно приобрести за 2999 евро.