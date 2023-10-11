Ферран Торрес – акула. Откуда такое прозвище?

Ферран Торрес впечатляюще начал этот сезон, забив четыре гола в десяти матчах. Упорная работа, которую он проделал летом, явно приносит плоды. Нападающий «Барселоны» также получил новое прозвище – «Акула», но что за этим кроется?

«Это прозвище основано на Ферране, которым я являюсь, на дисциплине, менталитете, конкурентоспособности и желании всегда быть лучшим», – сказал он в интервью Sport. – «Имя «Акула» ассоциируется с такими важными аспектами, как невидимые тренировки. Люди видят Феррана на поле только 90 минут.

Никто не знает, что у нас за спиной: часы тренировок, часы физической подготовки, часы работы с психологами, часы отдыха и диета».

Ферран – живое доказательство того, что менталитет в футболе так же важен, как и природные способности.