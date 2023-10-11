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Ферран Торрес – акула. Откуда такое прозвище?

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Ферран Торрес Ферран Торрес
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Ферран Торрес впечатляюще начал этот сезон, забив четыре гола в десяти матчах. Упорная работа, которую он проделал летом, явно приносит плоды. Нападающий «Барселоны» также получил новое прозвище – «Акула», но что за этим кроется?

«Это прозвище основано на Ферране, которым я являюсь, на дисциплине, менталитете, конкурентоспособности и желании всегда быть лучшим», – сказал он в интервью Sport. – «Имя «Акула» ассоциируется с такими важными аспектами, как невидимые тренировки. Люди видят Феррана на поле только 90 минут.

Никто не знает, что у нас за спиной: часы тренировок, часы физической подготовки, часы работы с психологами, часы отдыха и диета».

Ферран – живое доказательство того, что менталитет в футболе так же важен, как и природные способности.

Ferran Torres make surprise confession after scoring free-kick for Barcelona - Barca Blaugranes

8 комментариев

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Rachid
Пусть Феррана называют, как хотят и Акулой или Быком и ещё кем-нибудь - только чтоб он почаще забивал голы за Барсу:))))
+2
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Rusik Magomedov
Акула-Бык
+1
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+1
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Barcelona 4ever
Надеюсь эта акула поможет нам выиграть в будущих матчах(особенно с РМ)
+1
0
+1
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predMBAPPE
Он бизнесмен, Акула Бизнеса
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Yuriy Chistyakov
Ответ Barcelona 4ever
Надеюсь эта акула поможет нам выиграть в будущих матчах(особенно с РМ)
Напомню удивительный факт: из всех игроков нынешнего состава именно Ферран чаще всех остальных забивал Мадриду
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yulay
Ответ VitalRus
Он акула только когда выходит на замену. А когда выходит в основе, он просто безобидный дельфинчик.
как ты, в комментах
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Yuriy Chistyakov
Ответ VitalRus
Он акула только когда выходит на замену. А когда выходит в основе, он просто безобидный дельфинчик.
Ну чего-чего, а нырков за ним не замечено
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