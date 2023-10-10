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Ферран Торрес: «Некоторые люди хотели вышвырнуть меня из «Барсы»

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Ферран Торрес Ферран Торрес
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«Нет, я не разговаривал с Хави [летом]», – сказал Ферран Торрес Mundo Deportivo.

«Конечно, я собирался остаться в «Барсе». У меня есть контракт с «Барсой», и я собираюсь добиться успеха в «Барсе», потому что считаю себя способным на это.

Я не собираюсь называть имена или что-то в этом роде, но я думаю, что некоторые хотели вышвырнуть меня из клуба».

Ферран, вероятно, имеет в виду некоторые СМИ или некоторых чиновников «Барсы», которые настаивали на его уходе летом.

23-летний футболист отлично провел предсезонку и стильно начал новую кампанию, забив 4 гола в 10 матчах за «блауграну». 

4 комментария

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yarmuck
игрок на замену, не более
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sp.msk.86
стильно начал новую компанию?
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Владлен
Вышвырнули тебя МС, а Барса подобрала. Но ты не великий игрок.
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SaH4r.
Ответ sp.msk.86
стильно начал новую компанию?
Кунде да
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