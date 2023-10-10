Ферран Торрес: «Некоторые люди хотели вышвырнуть меня из «Барсы»

«Нет, я не разговаривал с Хави [летом]», – сказал Ферран Торрес Mundo Deportivo.

«Конечно, я собирался остаться в «Барсе». У меня есть контракт с «Барсой», и я собираюсь добиться успеха в «Барсе», потому что считаю себя способным на это.

Я не собираюсь называть имена или что-то в этом роде, но я думаю, что некоторые хотели вышвырнуть меня из клуба».

Ферран, вероятно, имеет в виду некоторые СМИ или некоторых чиновников «Барсы», которые настаивали на его уходе летом.

23-летний футболист отлично провел предсезонку и стильно начал новую кампанию, забив 4 гола в 10 матчах за «блауграну».