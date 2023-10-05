FC BARCELONA
Блог

Ферран Торрес забил «Порту» и скрестил руки на груди. Так он поддержал партнера по «Барселоне»

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Ферран Торрес Ферран Торрес
Рафинья Диас Рафинья Диас
Футбол Футбол

Шикарная атмосфера в команде.

Испанский вингер «Барселоны» Ферран Торрес в лигочемпионском матче против «Порту» (1:0) стал настоящим джокером. Он вынужденно вышел на поле вместо травмированного Роберта Левандовского, а затем забил единственный гол в матче.

Сразу после забитого мяча Торрес скрестил руки на груди. Это фирменное празднование, которое использует другой игрок «Барсы» − Рафинья Диас. Сейчас он травмирован и не может помочь команде.

Подобный жест от Феррана подчеркивает, насколько хорошие отношения в коллективе. Похоже, что Хави хорошо поработал над тем, чтобы в раздевалке была семейная атмосфера.

У Торреса наилучший в этом сезоне среди игроков каталонского клуба показатель забитых голов на 90 игровых минут − мяч каждые 88 минут. Для сравнения у Левандовского он равен 130.

Также Ферран Торрес, выходя на замену в этом сезоне, в среднем забивал каждые 37,8 минуты − 5 голов за 189 минут.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Респект Феррару Торресу за гол и поддержку!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий