Ферран Торрес забил «Порту» и скрестил руки на груди. Так он поддержал партнера по «Барселоне»

Шикарная атмосфера в команде.

Испанский вингер «Барселоны» Ферран Торрес в лигочемпионском матче против «Порту» (1:0) стал настоящим джокером. Он вынужденно вышел на поле вместо травмированного Роберта Левандовского, а затем забил единственный гол в матче.

Сразу после забитого мяча Торрес скрестил руки на груди. Это фирменное празднование, которое использует другой игрок «Барсы» − Рафинья Диас. Сейчас он травмирован и не может помочь команде.

Подобный жест от Феррана подчеркивает, насколько хорошие отношения в коллективе. Похоже, что Хави хорошо поработал над тем, чтобы в раздевалке была семейная атмосфера.

У Торреса наилучший в этом сезоне среди игроков каталонского клуба показатель забитых голов на 90 игровых минут − мяч каждые 88 минут. Для сравнения у Левандовского он равен 130.

Также Ферран Торрес, выходя на замену в этом сезоне, в среднем забивал каждые 37,8 минуты − 5 голов за 189 минут.