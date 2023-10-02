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Романо назвал игрока, которого Алемани хотел подписать перед уходом из «Барсы»

Серджи Альтимира Серджи Альтимира
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По словам Фабрицио Романо, перед тем как покинуть «Барселону» в сентябре, бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани нацелился на подписание Серхи Альтимиры.

Алемани хотел, чтобы «Барселона» задействовала пункт о выкупе талантливого выпускника «Ла Масии» в размере 2 миллионов евро, чтобы вернуть его в клуб своего детства.

Однако Альтимира решил подписать контракт с «Бетисом». Также считается, что Альтимира задавался вопросом, сколько игрового времени он получит в «Барсе». 

В отличие от Ориоля Ромеу, Альтимире всего лишь 22 года. Он также быстроногий и сильный игрок в отборе мяча. Самое главное, его точность паса составляет 86% по FBref, что довольно неплохо.

 

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