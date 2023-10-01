Не только Роке. Деку уже работает над трансфером очередного бразильского вундеркинда

Может закрыть позицию на долгие годы.

По словам инсайдера Diario Sport Хоакима Пьера, Деку работает над трансфером Габриэля Москардо. «Барселона» уже провела официальные переговоры с игроком.

Москардо − 18-летний опорный полузащитник «Коринтианс». Он считается одним из самых больших талантов на своей позиции.

По мнению Деку, несмотря на то, что футболист играет на высоком уровне всего 3 месяца, он обладает необходимым потенциалом для перехода следующим летом в «Барселону». Он спокойно мог бы бороться за стартовый состав.

В каталонском клубе адекватно оценивают свой финансовый потенциал и считают, что тягаться за его трансфер с кем-то другим не смогут. Однако руководство готово попробовать использовать альтернативные формулы, а также убедить игрока, подчеркнув его важную роль для команды.

Кроме «Барсы» на Москардо претендует «Челси». По слухам, они готовы заплатить за него 30 млн евро.

«Барселона» видит в Габриэле Москардо дублера для Ориоля Ромеу на следующий год.