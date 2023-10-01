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Не только Роке. Деку уже работает над трансфером очередного бразильского вундеркинда

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Может закрыть позицию на долгие годы.

По словам инсайдера Diario Sport Хоакима Пьера, Деку работает над трансфером Габриэля Москардо. «Барселона» уже провела официальные переговоры с игроком.

Москардо − 18-летний опорный полузащитник «Коринтианс». Он считается одним из самых больших талантов на своей позиции.

По мнению Деку, несмотря на то, что футболист играет на высоком уровне всего 3 месяца, он обладает необходимым потенциалом для перехода следующим летом в «Барселону». Он спокойно мог бы бороться за стартовый состав.

В каталонском клубе адекватно оценивают свой финансовый потенциал и считают, что тягаться за его трансфер с кем-то другим не смогут. Однако руководство готово попробовать использовать альтернативные формулы, а также убедить игрока, подчеркнув его важную роль для команды.

Кроме «Барсы» на Москардо претендует «Челси». По слухам, они готовы заплатить за него 30 млн евро.

«Барселона» видит в Габриэле Москардо дублера для Ориоля Ромеу на следующий год.

6 комментариев

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Александр Молев
Ромео по факту и сам не игрок основы
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инна витенберг
Может кто подскажет как Ромео оказался в Барселоне кто тот /профи/ который пригласил его
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TumanBay
Ребят,а почему мне не дает минусовать комменты? Какой рейтинг нужен,чтобы был доступ?
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Akezhan Kutvarov
Ответ инна витенберг
Может кто подскажет как Ромео оказался в Барселоне кто тот /профи/ который пригласил его
Да ладно, если сравнивать его с Бускетсом, то по честному ему много кто проиграет, а так добротный опорник, без звёзд, равен своему ценнику
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BurBon
Ответ инна витенберг
Может кто подскажет как Ромео оказался в Барселоне кто тот /профи/ который пригласил его
Оказался из за финансовой ситуации, плюс воспитанник. Для старта он конечно не уровень, но для ротации вполне пойдет.
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Sakata Gintoki
Ответ инна витенберг
Может кто подскажет как Ромео оказался в Барселоне кто тот /профи/ который пригласил его
Так особо вариантов среди опорников за 2 копейки не было. Ромео был одним из немногих вариантов, который принципе было реально зарегестрировать.
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