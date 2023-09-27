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📹Батя, который смог. Суарес забил шикарный гол на дне рождения сына и отпраздновал, как будто это финал ЛЧ 😮

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Не теряет любовь к футболу.

Какой может быть день рождения у парня, чей отец профессиональный футболист, чемпион Испании, Нидерландов, а также побеждал в Лиге чемпионов? Конечно, футбольный матч между ним и его друзьями.

Луис Суарес решил устроить для одного из своих сыновей незабываемый праздник, причем сам принял в нем участие. Уругваец настолько увлекся, что произошло это: форвард «Гремио» пошел на угловой, облокотился на одного из друзей сына и забил гол через себя.

После Суарес побежал праздновать, будто бы только что отправил мяч в ворота соперника в финале Лиги чемпионов. Его порыв поддержали остальные дети.

Уругваец недавно уведомил «Гремио», что из-за проблем со здоровьем не сможет отработать контракт с клубом до конца. Он покинет бразильцев в январе 2024 года.

2 комментария

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прощай Роналду
Для любящего сына такой гол дороже чем гол в финале ЛЧ
+1
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stpn1503
Не сказал бы, что празднование очень бурное
0
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