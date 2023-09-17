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Фанат «Барселоны» заметил, что вся защита «Бетиса» – выпускники «Ла Масии». Они проиграли «Барсе» 0:5

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В субботу «Барселона» завоевала три очка в матче с «Бетисом», разгромив андалузскую команду со счетом 5:0. Подопечные Хави на данный момент лидируют в чемпионате.

После игры фанат каталонцев заметил любопытную вещь, которая с самого начала дала «Барсе» преимущество.

Все защитники «Бетиса» получили образование в «Ла Масии». И судя по тому, как они играли, можно с уверенностью сказать, что они до сих пор «очень любят клуб...».

«Бартра до сих пор расплачивается за свои грехи в финале Копа Дель Рей», – добавил один из фанатов.

Действительно, вся линия защиты – Хуан Миранда, Чади Риад, Марк Бартра и Эктор Бельерин – выпускники «Ла Масии».

Впрочем, Риад все еще игрок «Барсы», поскольку летом этого года он перешел в «Бетис» на правах аренды. Но виновата ли в поражении линия защиты «Бетиса» или атака «Барсы» была просто слишком хороша?

3 комментария

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songbilong
теперь всё понятно:)
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NartApsua
Если бы не этот фанат, никто, конечно бы, этого не заметил)
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barca1899messi
Ответ songbilong
теперь всё понятно:)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
странно, что никто из "многоуважаемых " хейтерков здесь ещё не нагадил
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