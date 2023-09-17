FC BARCELONA
Блог

😲 «Лучший голкипер в мире. Любое другое мнение - ошибочное». «Барселона» восхищена игрой тер Стегена. Его сейв против «Бетиса» - сказка

Ла Лига Ла Лига
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Жерар Пике Жерар Пике
Футбол Футбол

Официальный аккаунт «Барселоны» в соцсетях выложил короткое, но информативное сообщение.

«Тер Стеген - лучший голкипер в мире. Любое другое мнение просто ошибочное», - сказано в аккаунте каталонского клуба.

Заявление подтвердил экс-защитник сине-гранатовых Жерар Пике.

Вчера «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 5:0. Тер Стеген отметился двумя сейвами и впечатляющей точностью передач в 97% (30 из 31).

Немец сумел удивить даже в таком одностороннем матче.

Другой ракурс.

Потрясающая реакция.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Стесяков
Игра МАТСа - лучшая реклама пересадки волос
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fatei4
Такто бетис вчера свои три мог спокойно забивать, но тер штеген! А кунде с его регулярными обрезами-привозами начинает настораживать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий