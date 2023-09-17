😲 «Лучший голкипер в мире. Любое другое мнение - ошибочное». «Барселона» восхищена игрой тер Стегена. Его сейв против «Бетиса» - сказка
Официальный аккаунт «Барселоны» в соцсетях выложил короткое, но информативное сообщение.
«Тер Стеген - лучший голкипер в мире. Любое другое мнение просто ошибочное», - сказано в аккаунте каталонского клуба.
Заявление подтвердил экс-защитник сине-гранатовых Жерар Пике.
Вчера «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 5:0. Тер Стеген отметился двумя сейвами и впечатляющей точностью передач в 97% (30 из 31).
Немец сумел удивить даже в таком одностороннем матче.
Другой ракурс.
Потрясающая реакция.
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