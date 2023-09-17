Официальный аккаунт «Барселоны» в соцсетях выложил короткое, но информативное сообщение.

«Тер Стеген - лучший голкипер в мире. Любое другое мнение просто ошибочное», - сказано в аккаунте каталонского клуба.

Заявление подтвердил экс-защитник сине-гранатовых Жерар Пике.

Вчера «Барселона» разгромила «Бетис» со счетом 5:0. Тер Стеген отметился двумя сейвами и впечатляющей точностью передач в 97% (30 из 31).

Немец сумел удивить даже в таком одностороннем матче.

Другой ракурс.

Потрясающая реакция.