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Пике опубликовал одно эмоджи, что подсветить незаметного игрока «Барсы». Он реанимирует карьеры

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Жерар Пике опубликовал эмоджи акулы.

Pique posts just one emoji – all to praise one under-radar Barca performer

Очевидно, что это жест в адрес Феррана Торреса, который забил два гола в ворота сборной Кипра. El tiburon, или «акула» – новое прозвище Феррана. Нападающий был в ударе с самого начала предсезонки и использовал каждый шанс, который ему предоставляли в «Барса» и сборной Испании. Он также очень много работает вне поля.

В этом сезоне 23-летний футболист забил 4 гола в матчах за сборную и клуб. В прошлом сезоне он достиг такого показателя за 33 матча.

3 комментария

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Flow market Victor Mercedes
Удачи, взял хороший темп, если продолжит в том же духе будет не хуже Давида Вильи
+4
0
+4
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Roman Betenya
Ваши заголовки, ребята - это нечто. "Пугачёва похудела на 40 кг!!!!!! Каждое утро она пила...."
+3
0
+3
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BarsaMaks
Незаметного?
0
0
0
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