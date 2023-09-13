Жерар Пике опубликовал эмоджи акулы.

Очевидно, что это жест в адрес Феррана Торреса, который забил два гола в ворота сборной Кипра. El tiburon, или «акула» – новое прозвище Феррана. Нападающий был в ударе с самого начала предсезонки и использовал каждый шанс, который ему предоставляли в «Барса» и сборной Испании. Он также очень много работает вне поля.

В этом сезоне 23-летний футболист забил 4 гола в матчах за сборную и клуб. В прошлом сезоне он достиг такого показателя за 33 матча.