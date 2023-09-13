Шакира поразила мир великолепным выступлением в стиле олдскул на последней церемонии вручения премии MTV VMA.

Однако все похвалы достались... Жерару Пике и его новой девушке Кларае Чиа Марти!

💭«Спасибо Пике 👏👏👏 ты вернул нам лучшего певца в истории ❤️ Мы тебе очень обязаны! Шаки, никто и никогда не превзойдет тебя 😍».

💭 «Спасибо Кларе Чиа за неуважение к чужим мужьям! Шакира, ты всегда прекрасна и побеждаешь».

Напомним, что Пике изменил Шакире с Кларой Чиа несколько лет назад. После того как супруги развелись, популярность знаменитой поп-певицы возросла – спустя несколько лет после того, как она была в тени.

В этом семейном деле есть только один победитель, не так ли? Вы можете посмотреть выступление Шакиры ниже. Какая королева!