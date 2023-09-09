Ферран Торрес получил вызов в сборную Испании, и уже сегодня он прилетит в Мадрид, чтобы присоединиться к команде Луиса де ла Фуэнте для подготовки к матчу против Кипра, который состоится во вторник. Полузащитник «Барсы» получил шанс после травм Марко Асенсио и Дани Ольмо в матче с Грузией.

Упорная работа Торреса постепенно вознаграждается. Нападающий, которого недавно прозвали «акулой», вернется в «Ла Роху» спустя девять месяцев. Луис де ла Фуэнте, возглавивший сборную после увольнения Луиса Энрике, ни разу не вызывал Феррана, но теперь он готов дать ему этот шанс. Испанец действительно прекрасно проявил себя на старте нового сезона.

Торрес был лучшим бомбардиром «Барсы» в предсезонке, а в начале сезона он неизменно демонстрирует Хави, что готов стать игроком стартового состава. За 63 минуты, которые Ферран отыграл за три матча, он забил два гола.

Испанец сразу же отреагировал на эти новости, выложив у себя на странице пост:

Заслужил!