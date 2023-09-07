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Экс-игрок «Барсы» присоединится к команде Деку – его роль связана с Ламином Ямалем и Ансу Фати

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«Барселона» намерена вернуть в клуб Бояна Кркича, сообщает Mundo Deportivo.

У бывшего игрока «Барсы» будет несколько задач:

Он будет консультировать молодых игроков «Барсы», пробившихся в основной состав (таких как Ламин Ямаль и Фермин Лопес).

Боян также будет работать с молодыми игроками, находящимися в аренде (например, Ансу Фати). Он будет их мотивировать перед потенциальным возвращением в «Барсу».

О возвращении Бояна будет официально объявлено на следующей неделе – именно тогда состоится презентация нового спортивного руководства.

Боян Кркич выступал за «Барселону» с 2007 по 2014 год. В начале карьеры его называли новым Месси; однако испанец не совсем оправдал ожидания.

7 комментариев

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barca1899messi
Ответ Rachid
Кркич будет учить молодых барселонцев - не повторять его ранних ошибок и «не ловить звезду», а постоянно работать над собой и совершенствоваться..потому что только так можно соответствовать уровню Барселоны и он (Кркич) знает про это, пожалуй, лучше всех..
Ну если честно,Боян не поймал звезду ,просто у него произошла психологическая травма, после которой он не смог оправиться.
не знаю ,честно, почему он так себе и не нанял хорошего психолога, ведь потенциал быть шикарным футболистом ,у него был!!.
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Meirim
да кто кто, но пусть не Бояну консультировать молодеж.
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barca1899messi
Ответ Rachid
Но психологическая травма, наверное, и образовалась по причине раннего уверования в свою какую-то исключительность. Особенно, когда кулес уже приклеили ярлык «второго Месси», а мячик почему то не пошёл в ворота соперников также легко, как у Лео..
Я думаю это не он в себя так сильно уверовал как раз он в себя не поверил А вот давление которое на него производила всё общество которое было рядом с ним и кричала ему что такого как он давно не было что он лучше всех кого Они видели что он может быть вторым Месси там ремпелей Марадоны и так далее и тому подобное и это на него очень сильно повлияло ментально он очень слабый человек и первый такой у него сильный вот этот страх проявился в игре за сборную когда он просто отказался выйти на поле потому что у него начали дрожать ноги его начало точнить он сам про это рассказывал Это не то что мои слова и не все люди ментально сильны Но если бы он Он нанял хорошего психолога Возможно мы бы смогли До сегодняшнего дня наблюдать крутого футболиста
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Rachid
Кркич будет учить молодых барселонцев - не повторять его ранних ошибок и «не ловить звезду», а постоянно работать над собой и совершенствоваться..потому что
только так можно соответствовать уровню Барселоны и он (Кркич) знает про это, пожалуй, лучше всех..
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Rachid
Ответ barca1899messi
Я думаю это не он в себя так сильно уверовал как раз он в себя не поверил А вот давление которое на него производила всё общество которое было рядом с ним и кричала ему что такого как он давно не было что он лучше всех кого Они видели что он может быть вторым Месси там ремпелей Марадоны и так далее и тому подобное и это на него очень сильно повлияло ментально он очень слабый человек и первый такой у него сильный вот этот страх проявился в игре за сборную когда он просто отказался выйти на поле потому что у него начали дрожать ноги его начало точнить он сам про это рассказывал Это не то что мои слова и не все люди ментально сильны Но если бы он Он нанял хорошего психолога Возможно мы бы смогли До сегодняшнего дня наблюдать крутого футболиста
Да, наверное, так и было бы..
Поэтому и думаю, что выбор Деку взять к себе в помощники Кркича не совсем удачным.
Но может быть, они лучше нас знают друг друга и свои способности и таланты.
Время покажет и очень скоро!
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barca1899messi
Ответ Rachid
Да, наверное, так и было бы.. Поэтому и думаю, что выбор Деку взять к себе в помощники Кркича не совсем удачным. Но может быть, они лучше нас знают друг друга и свои способности и таланты. Время покажет и очень скоро!
Я тоже на 90% больше уверен что это неудачный выбор чем мы это какое-то продвижение для молодёжи человек который ментально слаб вряд ли может научить других быть сильным ментально поэтому для меня это очень странный выбор и как и последний как и последний многие покупки у Барселоны иногда они приводят людей которые Ну не должны быть в Барселоне они хороши для маленьких клубов для слабых клубов Но не для такого какого как Барса по мне это очередной выброс денег на ветер
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