7 комментариев

«Барселона» намерена вернуть в клуб Бояна Кркича, сообщает Mundo Deportivo.

У бывшего игрока «Барсы» будет несколько задач:

Он будет консультировать молодых игроков «Барсы», пробившихся в основной состав (таких как Ламин Ямаль и Фермин Лопес).

Боян также будет работать с молодыми игроками, находящимися в аренде (например, Ансу Фати). Он будет их мотивировать перед потенциальным возвращением в «Барсу».

О возвращении Бояна будет официально объявлено на следующей неделе – именно тогда состоится презентация нового спортивного руководства.

Боян Кркич выступал за «Барселону» с 2007 по 2014 год. В начале карьеры его называли новым Месси; однако испанец не совсем оправдал ожидания.