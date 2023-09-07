7 комментариев

Экс-игрок «Барсы» присоединится к команде Деку – его роль связана с Ламином Ямалем и Ансу Фати
«Барселона» намерена вернуть в клуб Бояна Кркича, сообщает Mundo Deportivo.
У бывшего игрока «Барсы» будет несколько задач:
Он будет консультировать молодых игроков «Барсы», пробившихся в основной состав (таких как Ламин Ямаль и Фермин Лопес).
Боян также будет работать с молодыми игроками, находящимися в аренде (например, Ансу Фати). Он будет их мотивировать перед потенциальным возвращением в «Барсу».
О возвращении Бояна будет официально объявлено на следующей неделе – именно тогда состоится презентация нового спортивного руководства.
Боян Кркич выступал за «Барселону» с 2007 по 2014 год. В начале карьеры его называли новым Месси; однако испанец не совсем оправдал ожидания.
не знаю ,честно, почему он так себе и не нанял хорошего психолога, ведь потенциал быть шикарным футболистом ,у него был!!.
только так можно соответствовать уровню Барселоны и он (Кркич) знает про это, пожалуй, лучше всех..
Поэтому и думаю, что выбор Деку взять к себе в помощники Кркича не совсем удачным.
Но может быть, они лучше нас знают друг друга и свои способности и таланты.
Время покажет и очень скоро!