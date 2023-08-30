10 комментариев

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Рубиалес снимал виллу для оргий – о ней случайно упомянул его дядя в суде. Было от 8 до 10 девушек, платил с корпоративной карты

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Это – роскошная вилла, где Луис Рубиалес устроил секс-вечеринку с коллегами из Испанской федерации футбола.

The property, named Villa Luxury Paradise, is nestled in the hills of the exclusive neighbourhood of Salobrena, Grenada

По данным The Sun, на вечеринке, проходившей в разгар пандемии, присутствовали «от восьми до десяти молодых девушек», которых привел один из приятелей Рубиалеса. В результате серии бурных ночных развлечений разгневанные соседи не могли уснуть до шести утра.

Villa Luxury Paradise расположен на холмах элитного района Салобрена, всего в нескольких милях от Мотриля (Гранада), где родился и вырос президент федерации.

The villa is allegedly where Luis Rubiales held a sex party with fellow Spanish FA delegates

Хотя сейчас Рубиалес не президент – он был отстранен от работы из-за поцелуя с «Барсы» Дженни Эрмосо после победы Испании в финале женского чемпионата мира.

Откуда взялась информацию про виллу? В прошлом году дядя Рубиалеса в ходе антикоррупционного разбирательства заявил, что Луис незаконно использовал средства RFEF для аренды роскошной виллы «для оргии».

Рубиалес опроверг заявления, настаивая, что дом использовался для проведения рабочей встречи и что там «просто было барбекю и паэлья с людьми разных полов».

Соседи несогласны: «Я помню, когда он был здесь, шум стоял сумасшедший. Бум, бум, бум до раннего утра, много музыки, выпивки и много девушек.

Я слышал, как они смеялись и веселились до пяти или шести утра. Они пробыли здесь несколько дней».

Местная жительница рассказала, что дом принадлежит итальянской бизнесвумен: «Это было во время пандемии, и это раздражало. Но мы не стали вызывать полицию, потому что мы не такие соседи».

Rubiales denied the claims, insisting the villa was used to host a work meeting

Местный риэлтор добавил: «Это элитный район, где Луис знает, что у него не будет никаких проблем. Его семью здесь очень хорошо знают и любят, они обладают большим влиянием».

Дядя Луиса Хуан Рубиалес заявил в суде Мадрида, что его задачей было «облегчить жизнь президенту, что означало организацию и координацию поездок, организацию работы совета директоров».

А бывший пресс-атташе Испанской федерации футбола рассказал, что аренда роскошной виллы осуществлялась «исключительно для удовольствия Луиса и его ближайшего окружения, при этом расходы оплачивались с помощью корпоративных карт».

На слушаниях он добавил, что была приглашена «группа из восьми или десяти молодых девушек». Позже выяснилось, что девушек привел приятель Луиса, Франсиско Хавьер Мартин Алькайде, бывший футболист и владелец гостиницы.

На сайте компании сказано, что вилла имеет жилую площадь 210 кв. м, три террасы, бассейн-инфинити, сад и гараж.

10 комментариев

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NartApsua
Ответ василий иванов
ну что с лицом , защитники брутального Рубиалеса? его сейчас еще за коррупцию подтянут или только настоящие мужики тратят чужие деньги на женщин с низкой социальной ответственностью?
Исходя из статьи, обо всём этом было известно ещё в прошлом году! Но ВНЕЗАПНО вся эта история (если это вообще правда) с оргией всю мировую общественность, борющуюся за вселенскую справедливость, стала интересовать только сейчас, после того злосчасного поцелуя. Ничего не смущает?
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василий иванов
ну что с лицом , защитники брутального Рубиалеса? его сейчас еще за коррупцию подтянут или только настоящие мужики тратят чужие деньги на женщин с низкой социальной ответственностью?
+9
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Teodrakis
Мне срочно нужен рецепт паэльи с людьми разных полов
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#SharkTeam
Ответ василий иванов
ну что с лицом , защитники брутального Рубиалеса? его сейчас еще за коррупцию подтянут или только настоящие мужики тратят чужие деньги на женщин с низкой социальной ответственностью?
А ты не завидуй
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Максим Черкашин
Смотрю сериал Рим и фраза запомнилась. Греки придумали оргии и только римляне придумали приглашать на них женщин.:)))
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Max Tulenev
Всполошились уроды. Все! всегда! и везде! власть имущие делают такое! А тут решили раздуть - осудить... Охренели уже, уебаны?..
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Никола Тесла
Видно, всерьез решили Рубиалеса убрать. Внезапно всплывает история годичной давности, где пили кровь детей, итд. Вполне возможно, что так все было, но вот почему его не сняли еще год назад, когда об этом стало известно?
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Bobeer
Ответ Teodrakis
Мне срочно нужен рецепт паэльи с людьми разных полов
"Корпоративные карты",вот и весь рецепт)
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Qqq
Ответ Max Tulenev
Всполошились уроды. Все! всегда! и везде! власть имущие делают такое! А тут решили раздуть - осудить... Охренели уже, уебаны?..
ты зачем такой агрессивный, друг? выпускаешь пар на спорце или по жизни такой? для сердца-то не очень полезно
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