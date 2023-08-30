10 комментариев

Это – роскошная вилла, где Луис Рубиалес устроил секс-вечеринку с коллегами из Испанской федерации футбола.

По данным The Sun, на вечеринке, проходившей в разгар пандемии, присутствовали «от восьми до десяти молодых девушек», которых привел один из приятелей Рубиалеса. В результате серии бурных ночных развлечений разгневанные соседи не могли уснуть до шести утра.

Villa Luxury Paradise расположен на холмах элитного района Салобрена, всего в нескольких милях от Мотриля (Гранада), где родился и вырос президент федерации.

Хотя сейчас Рубиалес не президент – он был отстранен от работы из-за поцелуя с «Барсы» Дженни Эрмосо после победы Испании в финале женского чемпионата мира.

Откуда взялась информацию про виллу? В прошлом году дядя Рубиалеса в ходе антикоррупционного разбирательства заявил, что Луис незаконно использовал средства RFEF для аренды роскошной виллы «для оргии».

Рубиалес опроверг заявления, настаивая, что дом использовался для проведения рабочей встречи и что там «просто было барбекю и паэлья с людьми разных полов».

Соседи несогласны: «Я помню, когда он был здесь, шум стоял сумасшедший. Бум, бум, бум до раннего утра, много музыки, выпивки и много девушек.

Я слышал, как они смеялись и веселились до пяти или шести утра. Они пробыли здесь несколько дней».

Местная жительница рассказала, что дом принадлежит итальянской бизнесвумен: «Это было во время пандемии, и это раздражало. Но мы не стали вызывать полицию, потому что мы не такие соседи».

Местный риэлтор добавил: «Это элитный район, где Луис знает, что у него не будет никаких проблем. Его семью здесь очень хорошо знают и любят, они обладают большим влиянием».

Дядя Луиса Хуан Рубиалес заявил в суде Мадрида, что его задачей было «облегчить жизнь президенту, что означало организацию и координацию поездок, организацию работы совета директоров».

А бывший пресс-атташе Испанской федерации футбола рассказал, что аренда роскошной виллы осуществлялась «исключительно для удовольствия Луиса и его ближайшего окружения, при этом расходы оплачивались с помощью корпоративных карт».

На слушаниях он добавил, что была приглашена «группа из восьми или десяти молодых девушек». Позже выяснилось, что девушек привел приятель Луиса, Франсиско Хавьер Мартин Алькайде, бывший футболист и владелец гостиницы.

На сайте компании сказано, что вилла имеет жилую площадь 210 кв. м, три террасы, бассейн-инфинити, сад и гараж.