10 комментариев

Рубиалес снимал виллу для оргий – о ней случайно упомянул его дядя в суде. Было от 8 до 10 девушек, платил с корпоративной карты
Это – роскошная вилла, где Луис Рубиалес устроил секс-вечеринку с коллегами из Испанской федерации футбола.
По данным The Sun, на вечеринке, проходившей в разгар пандемии, присутствовали «от восьми до десяти молодых девушек», которых привел один из приятелей Рубиалеса. В результате серии бурных ночных развлечений разгневанные соседи не могли уснуть до шести утра.
Villa Luxury Paradise расположен на холмах элитного района Салобрена, всего в нескольких милях от Мотриля (Гранада), где родился и вырос президент федерации.
Хотя сейчас Рубиалес не президент – он был отстранен от работы из-за поцелуя с «Барсы» Дженни Эрмосо после победы Испании в финале женского чемпионата мира.
Откуда взялась информацию про виллу? В прошлом году дядя Рубиалеса в ходе антикоррупционного разбирательства заявил, что Луис незаконно использовал средства RFEF для аренды роскошной виллы «для оргии».
Рубиалес опроверг заявления, настаивая, что дом использовался для проведения рабочей встречи и что там «просто было барбекю и паэлья с людьми разных полов».
Соседи несогласны: «Я помню, когда он был здесь, шум стоял сумасшедший. Бум, бум, бум до раннего утра, много музыки, выпивки и много девушек.
Я слышал, как они смеялись и веселились до пяти или шести утра. Они пробыли здесь несколько дней».
Местная жительница рассказала, что дом принадлежит итальянской бизнесвумен: «Это было во время пандемии, и это раздражало. Но мы не стали вызывать полицию, потому что мы не такие соседи».
Местный риэлтор добавил: «Это элитный район, где Луис знает, что у него не будет никаких проблем. Его семью здесь очень хорошо знают и любят, они обладают большим влиянием».
Дядя Луиса Хуан Рубиалес заявил в суде Мадрида, что его задачей было «облегчить жизнь президенту, что означало организацию и координацию поездок, организацию работы совета директоров».
А бывший пресс-атташе Испанской федерации футбола рассказал, что аренда роскошной виллы осуществлялась «исключительно для удовольствия Луиса и его ближайшего окружения, при этом расходы оплачивались с помощью корпоративных карт».
На слушаниях он добавил, что была приглашена «группа из восьми или десяти молодых девушек». Позже выяснилось, что девушек привел приятель Луиса, Франсиско Хавьер Мартин Алькайде, бывший футболист и владелец гостиницы.
На сайте компании сказано, что вилла имеет жилую площадь 210 кв. м, три террасы, бассейн-инфинити, сад и гараж.
10 комментариев