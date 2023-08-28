FC BARCELONA
Блог

«Я хорошо работаю»: Ферран Торрес — о своей удивительной форме в новом сезоне

Клубы Клубы
Ферран Торрес Ферран Торрес
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Герой вчерашнего матча.

В новом сезоне у Феррана Торреса поистине открылось второе дыхание.

Он сыграл ключевую роль в воскресном матче-триллере против «Вильярреала», завершившимся драматичной победой каталонцев (4:3). Полузащитник заменил Ориоля Ромеу в середине второго тайма, и уже через пять минут сравнял счет, снова вернув «Барсу» в игру.

«Я хорошо работаю, и доволен тем, как идут дела, — сказал он журналистам после матча. —  Иногда некоторая работа не видна, но она окупается. Самое главное – быть способным помочь команде. Когда я на поле, я стараюсь помочь как можно больше.

Мое игровое время? Только Хави определяет стартовый состав».

Торрес действительно работает в поте лица, чтобы вновь завоевать доверие Хави, и это видно на поле. Ферран забил в двух матчах подряд, выходя со скамейки запасных, — он провел на поле всего 32 минуты в трех турах Ла Лиги.

Многие болельщики задаются вопросом, почему главный тренер не позволяет полузащитнику выйти в стартовом составе, чтобы он смог проявить себя по полной.

Но впереди еще много игр.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
predMBAPPE
Мы всё видим братуха! Молодец! Так держать! Такими темпами будешь обладателем награды Пичиччи😎👍🏻
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sadullo
Мехнат мехнатнинг таги рохат красавчик торрес
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TravenS
А в старте всё равно бесполезный Левандовски...
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hella black
Ферран действительно прибавил,интересно,писали как то про расставание с девушкой. Неужели это и помогло 😅 если да,то это уже классика 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kaloyan Yalamov
На замену отлично выходит, пока и так наверное стоит продолжать выпускать. Главное его настрой не потерять, а опыт накапливается. Дальше и в основу можно поставить. Он учится и очевидно анализирует произходящее на поле и подстраивается и это хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий