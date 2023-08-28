Герой вчерашнего матча.

В новом сезоне у Феррана Торреса поистине открылось второе дыхание.

Он сыграл ключевую роль в воскресном матче-триллере против «Вильярреала», завершившимся драматичной победой каталонцев (4:3). Полузащитник заменил Ориоля Ромеу в середине второго тайма, и уже через пять минут сравнял счет, снова вернув «Барсу» в игру.

«Я хорошо работаю, и доволен тем, как идут дела, — сказал он журналистам после матча. — Иногда некоторая работа не видна, но она окупается. Самое главное – быть способным помочь команде. Когда я на поле, я стараюсь помочь как можно больше.

Мое игровое время? Только Хави определяет стартовый состав».

Торрес действительно работает в поте лица, чтобы вновь завоевать доверие Хави, и это видно на поле. Ферран забил в двух матчах подряд, выходя со скамейки запасных, — он провел на поле всего 32 минуты в трех турах Ла Лиги.

Многие болельщики задаются вопросом, почему главный тренер не позволяет полузащитнику выйти в стартовом составе, чтобы он смог проявить себя по полной.

Но впереди еще много игр.