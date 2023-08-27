16-летний Ламин Ямаль провел свой 4-й матч в Ла Лиге. Юноша показал отличный футбол в игре против «Вильярреала».

Среди прочего он записал на свой счет первое результативное действие в испанском первенстве – отдал ассист на Гави. Ямаль был признан лучшим игроком матча.

На 76-й минуте вместо полузащитника на поле вышел Фати. Стадион проводил Ламина бурными овациями. Напомним, игра проходила в Вильярреале, 16-летнему испанцу аплодировали даже местные болельщики.

Официальный аккаунт «Барсы» тоже обратил на это внимание: «Стоячие овации для Ламина Ямаля на «Эстадио де ла Серамика».

Поддержку фанатов юноша явно оценил. На скамейке запасных он весь святился и широко улыбался.

«Барса» в упорной борьбе одержала волевую победу над «Вильярреалом» со счетом 4:3.

Как вам игра Ямаля? Парня ждет большое будущее?