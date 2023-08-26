Терпение и труд...

Хави выделил назвал Феррана Торреса игроком, достойным подражания, из-за его упорства в работе после неудачного сезона.

Испанец серьезно подошел к подготовке к вопросу своей формы: он занимался индивидуально, пока большинство игроков отдыхали, а с началом сезона Ферран стал проводить двойные тренировки.

«Ферран Торрес? Он образец для подражания в работе и тренировках. Доказательством этому является последний матч. Ферран всегда должен быть готов к тому, чтобы помочь команде, — в последнем матче он сыграл 10 минут и помог».

Ожидается, что Ферран выйдет на поле в воскресенье в матче против «Вильярреала», так как Рафинья отбывает свою дисквалификацию за красную карточку.

Если учитывать предсезонку, то Ферран забил четыре гола в пяти играх за «Барсу». Так что, кажется, его старания окупаются.