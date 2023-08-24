Пока все идет неплохо.

Ферран потерял доверие Хави в конце прошлого сезона, но всерьез решил остаться в команде, приняв ряд кардинальных мер:

- Обратился к помощи психолога

- Организовал для себя индивидуальные тренировки после матчей

- Тренировки дважды в день и в выходные дни

- Соблюдает новую диету

- Взял №7, ранее принадлежавший Дембеле

- Во время предсезонки забивал голы каждые 35 минут

- Получил новое прозвище: Акула.

- И наконец, сделал татуировку с изображением Феникса, отсылающей к мифу о птице, способной возрождаться из пепла.