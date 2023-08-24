Ферран очень хочет остаться в «Барселоне» - узнали секреты возрождения испанца: он даже сделал новую татуировку😱
Пока все идет неплохо.
Ферран потерял доверие Хави в конце прошлого сезона, но всерьез решил остаться в команде, приняв ряд кардинальных мер:
- Обратился к помощи психолога
- Организовал для себя индивидуальные тренировки после матчей
- Тренировки дважды в день и в выходные дни
- Соблюдает новую диету
- Взял №7, ранее принадлежавший Дембеле
- Во время предсезонки забивал голы каждые 35 минут
- Получил новое прозвище: Акула.
- И наконец, сделал татуировку с изображением Феникса, отсылающей к мифу о птице, способной возрождаться из пепла.
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