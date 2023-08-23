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Упорство, достойное восхищения. Ферран Торрес работает в поте лица, чтобы завоевать доверие Хави

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Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

Ферран Торрес перешел в «Барселону» два с половиной года назад, но он до сих пор не стал игроком стартового состава. Нападающий не оправдывал надежд ни главного тренера, ни болельщиков, совершая нелепые ошибки и не забивая в нужные моменты. В итоге Хави усадил его на скамейку, в основном выпуская только под конец матчей.

Уже как минимум третье трансферное окно подряд регулярно появляются слухи о том, что каталонцы хотят избавиться от игрока, но сам он твердо намерен остаться и вновь завоевать доверие главного тренера. Этим летом он продемонстрировал, что это не только слова.

Торрес практически полностью отказался от летнего отпуска и начал индивидуальную подготовку к сезону в июне. Перед возвращением на сборы он рассказал об этом в интервью Жерару Ромеро:

«Я усердно работал этим летом, поэтому я прибуду на предсезонку, как бык».

Надежный испанский журналист Санти Овалле рассказал, что начало сезона не умерило пыл футболиста — он продолжает работать в два раза усерднее товарищей по команде:

«Ферран Торрес проводит двойные тренировки на «Сьюдад Депортива» с начала сезона. Всякий раз, когда команда тренируется во второй половине дня, он приезжает утром на базу и работает один. Он присутствовал на всех добровольных тренингах. Работа и вознаграждение».

Его старания окупаются. На предсезонке Ферран забил трижды: в ворота «Реала», «Арсенала» и «Тоттенхэма». После старта Ла Лиги, он не сбавил обороты и во втором туре отметился голом в матче с «Кадисом».

Может, в этом сезоне у него действительно получится?

3 комментария

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44ndfwwgbr
Хотелось бы, чтобы в этом сезоне наконец выстрелил. А то Лева похоже начал сдуваться…
+5
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василий иванов
наконец-то он понял где нужно проводить время вместо психолога?
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alberto-m
Какие 2,5 года 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
он только 28 декабря 2021 перешёл в Барселону.
то есть в самом начале двадцать второго года сейчас насколько мне не изменяет память двадцать третий год
0
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