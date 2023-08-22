Ансу Фати, Абде Эззальзули и Маркос Алонсо по-прежнему находятся в трансферном списке «Барселоны». Джерард Ромеро сообщает, что футболисты могут покинуть клуб на этой неделе.

Будущее Абде зависит от его участия в следующей игре «Барсы» - выезд против «Вильярреала». Марокканский нападающий сомневается в своем будущем в клубе. Он убежден, что Хави не готов дать ему достаточно игрового времени.

Клуб из Италии готов предложить «Барсе» €20 млн за Абде. Кроме того, у него есть предложение от «Бетиса».

Фати и Алонсо предпочитают остаться в клубе, однако, в ближайшие дни все может измениться. Игроки находятся в шатком положении, поэтому могут покинуть клуб, если поступит интересное предложение.

Напомним, что летнее трансферное окно в Испании закрывается 1 сентября.