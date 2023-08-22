FC BARCELONA
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😨 Три игрока еще могут покинуть «Барсу» до 1 сентября. Джерард Ромеро знает их имена

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Футбол Футбол

Ансу Фати, Абде Эззальзули и Маркос Алонсо по-прежнему находятся в трансферном списке «Барселоны». Джерард Ромеро сообщает, что футболисты могут покинуть клуб на этой неделе.

Будущее Абде зависит от его участия в следующей игре «Барсы» - выезд против «Вильярреала». Марокканский нападающий сомневается в своем будущем в клубе. Он убежден, что Хави не готов дать ему достаточно игрового времени.

Клуб из Италии готов предложить «Барсе» €20 млн за Абде. Кроме того, у него есть предложение от «Бетиса».

Фати и Алонсо предпочитают остаться в клубе, однако, в ближайшие дни все может измениться. Игроки находятся в шатком положении, поэтому могут покинуть клуб, если поступит интересное предложение.

Напомним, что летнее трансферное окно в Испании закрывается 1 сентября.

5 комментариев

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BurBon
А где им замена? состав и так прилично ослаблен по сравнению с прошлым сезоном.
+2
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Вячеслав Новиков
А где Ланге, присосался не оторвать?
+1
0
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Ole Gunor
Не вижу проблемы. Пусть купят Лупилова из свирской Агидели, он уже давно перерос уровень чемпионата региона и готов к Барсе и Червинскому Динамо. Ждем взрыв трансферного рынка
0
0
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Кулёс
Ответ Michael Chikvashvili
Меисон гринвуд ушёл из МЮ и он свободный агент, это шанс для Барсы
Такой топарь должен оставаться в Англии) надо же мудрику быть чьим-то сменщиком)
+1
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