Выглядит все грустно.

Продолжается реконструкция домашнего стадиона «Барсы», планируется, что команда вернется на родную арену уже в следующем году, но пока все выглядит так.

Недавно стало известно, что «Барселона» собирается продавать бриллианты из травы с домашнего стадиона.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы используют газон «Камп Ноу» для создания коллекции украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – в честь года открытия арены.

Клуб заключил соглашение с компанией Brilianto, которая специализируется на производстве бриллиантов. Стороны договорились о создании значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями.

Всего планируется создать 1957 украшений, в том числе особую серию с 57 бриллиантами весом в один карат. Ожидается, что на этой концепции можно будет зарабатывать примерно по 30 млн евро в год, однако пропорции распределения этой суммы между партнерами не разглашаются. «Барселона» и Brilianto ожидают, что особым спросом такие украшения будут пользоваться у покупателей из Китая и с Ближнего Востока.