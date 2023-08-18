FC BARCELONA
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Свежие кадры с «Камп Ноу» - от легендарной арены почти ничего не осталось😱😱😱

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Выглядит все грустно.

Продолжается реконструкция домашнего стадиона «Барсы», планируется, что команда вернется на родную арену уже в следующем году, но пока все выглядит так.

Недавно стало известно, что «Барселона» собирается продавать бриллианты из травы с домашнего стадиона.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы используют газон «Камп Ноу» для создания коллекции украшений под названием Etern Spotify Camp Nou 1957 – в честь года открытия арены.

Клуб заключил соглашение с компанией Brilianto, которая специализируется на производстве бриллиантов. Стороны договорились о создании значков, браслетов, запонок, колец, ожерелий и других аксессуаров из золота, украшенных драгоценными камнями.

Всего планируется создать 1957 украшений, в том числе особую серию с 57 бриллиантами весом в один карат. Ожидается, что на этой концепции можно будет зарабатывать примерно по 30 млн евро в год, однако пропорции распределения этой суммы между партнерами не разглашаются. «Барселона» и Brilianto ожидают, что особым спросом такие украшения будут пользоваться у покупателей из Китая и с Ближнего Востока.

3 комментария

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Penguin87
Был на Камп Ноу в 2014. Уже тогда чувствовалась насколько арена устаревшая, внутри серый бетон с подтеками. Классно, что у Барсы будет современный и технологичный стадион. Классический Камп Ноу - это легенда, но нужно двигаться в ногу со временем
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predMBAPPE
Новая крепость, новые возможности! 😎
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Акø
Лапорта продает Spotify право на название стадиона, в итоге реконструкция почти на 2 года. Гений
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