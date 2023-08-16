Как сложится его карьера на новом посту?

Сегодня, 16 августа, «Барселона» наконец объявила о назначении Деку новым спортивным директором клуба. Сразу после этого стало известно, что Матеу Алемани покинет свой пост спортивного директора, и вся ответственность ляжет на португальца.

Уход Алемани означает, что Деку понадобится поддержка, и одним из основных помощников нового руководителя спортивного отдела станет его бывший товарищ по «Барселоне» — Боян Кркич.

Боян присоединился к «Барселоне» после того, как этим летом объявил о завершении карьеры. Согласно информации от Marca, он будет работать бок о бок с Деку, и его основной задачей будет контроль за тренировками юных игроков. Кркич прошел «Ла Масию» и много лет выступал в молодежке, прежде чем стать частью основной команды. Экс-полузащитник будет курировать игроков академии и их переход в первую команду, работая с главным тренером «Барсы Атлетик» Рафаэлем Маркесом.

Кркич будет отвечать за еще одну ответственную задачу — контроль за игроками «блауграны», отправившихся в аренду. Клубу очень важно внимательно следить за игроками, которые находятся вне систему клуба, но могут стать частью первой команды.

Marca утверждает, что официальное объявление о вступлении Бояна в должность произойдет в ближайшие дни.