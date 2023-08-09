FC BARCELONA
Блог

Ферран и Рафинья получат номера своей мечты в наступающем сезоне. Все благодаря переходу Дембеле в «ПСЖ»

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Усман Дембеле Усман Дембеле
Рафинья Диас Рафинья Диас
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

Уход Усмана Дембеле из «Барселоны» помог двум игрокам получить желаемые номера. В наступающем сезоне Рафинья и Ферран Торрес будут выступать с новыми цифрами на спине.

Сегодня на сайте Ла Лиги обновилась информация о каталонской команде: Торрес стал новым №7, а Рафинья получил освободившийся № 11.

В последние сезоны Дембеле был «семеркой» «блауграны», но его неожиданный трансфер в «ПСЖ» позволил Феррану заполучить номер своей мечты. 23-летний испанец выступал под №7 в молодежной команде «Валенсии», а также время от времени удостаивался чести носить его в сборной Испании.

Рафинья же смог получить №11, который до этого числился за Торресом. Для бразильца этот номер имеет особое значение, и под ним он играет в сборной Бразилии. Теперь Рафинья, в прошлом сезоне выступавший под №22, смог заполучить его и в «Барселоне».

Оба этих игрока не смогли оправдать ожидания болельщиков в прошлом сезоне, и на этот раз от них требуются удвоенные усилия. Увидим, придадут ли им сил их новые номера.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий