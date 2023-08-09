Уход Усмана Дембеле из «Барселоны» помог двум игрокам получить желаемые номера. В наступающем сезоне Рафинья и Ферран Торрес будут выступать с новыми цифрами на спине.

Сегодня на сайте Ла Лиги обновилась информация о каталонской команде: Торрес стал новым №7, а Рафинья получил освободившийся № 11.

В последние сезоны Дембеле был «семеркой» «блауграны», но его неожиданный трансфер в «ПСЖ» позволил Феррану заполучить номер своей мечты. 23-летний испанец выступал под №7 в молодежной команде «Валенсии», а также время от времени удостаивался чести носить его в сборной Испании.

Рафинья же смог получить №11, который до этого числился за Торресом. Для бразильца этот номер имеет особое значение, и под ним он играет в сборной Бразилии. Теперь Рафинья, в прошлом сезоне выступавший под №22, смог заполучить его и в «Барселоне».

Оба этих игрока не смогли оправдать ожидания болельщиков в прошлом сезоне, и на этот раз от них требуются удвоенные усилия. Увидим, придадут ли им сил их новые номера.