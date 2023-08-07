Весь следующий сезон «Барса» проведет здесь.

В период реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» будет проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе в районе Монжуик до ноября 2024 года. Вместимость арены составляет 55 926 зрителей.

Летом 2024-го команда вернется на «Камп Ноу» при 50-процентной вместимости, потому что активная фаза работ все еще продолжится, и закончится только по ходу сезона-2025/26.

В последние годы этот стадион использовался для проведения музыкальных концертов. Тут выступали Metallica, Jay Z, Guns N" Roses, U2 и другие.

В 2023 году на Олимпийском стадионе должны выступить Брюс Спрингстин, Coldplay и Beyonce.