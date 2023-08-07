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«Добро пожаловать в новый дом!» «Барселона» приехала познакомиться со своим новым стадионом

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Весь следующий сезон «Барса» проведет здесь.

В период реконструкции «Камп Ноу» «Барселона» будет проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе в районе Монжуик до ноября 2024 года. Вместимость арены составляет 55 926 зрителей.

Летом 2024-го команда вернется на «Камп Ноу» при 50-процентной вместимости, потому что активная фаза работ все еще продолжится, и закончится только по ходу сезона-2025/26.

В последние годы этот стадион использовался для проведения музыкальных концертов. Тут выступали Metallica, Jay Z, Guns N" Roses, U2 и другие.

В 2023 году на Олимпийском стадионе должны выступить Брюс Спрингстин, Coldplay и Beyonce.

2 комментария

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М-да, 55 тыщ это не 90 с лишним тысяч конечно, но тоже пойдет.
Хоть бы игра Барсы не изменилась из за нового стадиона, все таки играть целый сезон там .
В начале сто процентов непривычно наверно будет, но думаю привыкнут
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