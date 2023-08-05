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🚨 «Барселона» пытается продать Ансу Фати. Процесс уже запущен

Ансу Фати Ансу Фати
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«Барселона» планирует продать Ансу Фати, сообщает журниалист Хавьер Мигель.

Процесс уже запущен. Сообщается, что клуб ведет переговоры с несколькими клубами.

Продажа Ансу Фати поможет «Барсе» получить доход, достаточный для подписания Бернарду и Канселу, а также сократить расходы в зарплатной ведомости клуба.

Этот ход может позволить каталонцам зарегистрировать Витора Роке уже летом.

Претенденты на игрока не разглашаются. Но, по слухам, среди них есть «МЮ».

9 комментариев

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Это был очень талантливый футболист до того как порвал кресты.
Ярко стартовал. Получил большой, длинный контракт.
Но после травмы он не восстановился.
Ушла резкость, ушла маневренность. И не вернётся.
Игрок лишился тех качеств, которые позволили ему ярко стартовать.
Это все понимают. Сейчас Фати - игрок уровня основы середняка/аутсайдера ЛаЛиги с зарплатой лидера Барсы. Его не удастся продать даже за 0, т.к. Фати не пойдёт на снижение зарплаты, а клубам, которые потянут нынешнюю зарплату Фати, не нужны игроки уровня нынешнего Фати. Фати досидит до конца контракта и уйдёт свободным агентом в условную Мальорку.
Барсе не повезло.
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Я не понял. Они надеются продать ансу фати и на вырученные деньги купить роке, бернарду, канселу и сэкономить на зарплате?
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А кому он нужен?
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ложь и обман
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МЮ был претендентом полтора года назад.
Давайте посвежее новости - пол года назад им серьезно интересовался Ньюкасл.
Никогда не минусил посты - но тут заслужил.
Копи паст - минимум годичной давности, заведомо ложная информация по поводу Роке.
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Фати до травмы - без малейшей иронии новый Месси. Он должен был принимать у Лео эстафету, в этом ноль сомнений. Абсолютно тот же набор скиллов, талант абсолютно такого же уровня. А теперь уже вопрос так не стои́т. Теперь хотя бы как-нибудь реализоваться в футболе, не закончить в 24
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Ответ Timur_A
Это был очень талантливый футболист до того как порвал кресты. Ярко стартовал. Получил большой, длинный контракт. Но после травмы он не восстановился. Ушла резкость, ушла маневренность. И не вернётся. Игрок лишился тех качеств, которые позволили ему ярко стартовать. Это все понимают. Сейчас Фати - игрок уровня основы середняка/аутсайдера ЛаЛиги с зарплатой лидера Барсы. Его не удастся продать даже за 0, т.к. Фати не пойдёт на снижение зарплаты, а клубам, которые потянут нынешнюю зарплату Фати, не нужны игроки уровня нынешнего Фати. Фати досидит до конца контракта и уйдёт свободным агентом в условную Мальорку. Барсе не повезло.
увы, на 100% точно ты написал :(
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