9 комментариев

🚨 «Барселона» пытается продать Ансу Фати. Процесс уже запущен
«Барселона» планирует продать Ансу Фати, сообщает журниалист Хавьер Мигель.
Процесс уже запущен. Сообщается, что клуб ведет переговоры с несколькими клубами.
Продажа Ансу Фати поможет «Барсе» получить доход, достаточный для подписания Бернарду и Канселу, а также сократить расходы в зарплатной ведомости клуба.
Этот ход может позволить каталонцам зарегистрировать Витора Роке уже летом.
Претенденты на игрока не разглашаются. Но, по слухам, среди них есть «МЮ».
Ярко стартовал. Получил большой, длинный контракт.
Но после травмы он не восстановился.
Ушла резкость, ушла маневренность. И не вернётся.
Игрок лишился тех качеств, которые позволили ему ярко стартовать.
Это все понимают. Сейчас Фати - игрок уровня основы середняка/аутсайдера ЛаЛиги с зарплатой лидера Барсы. Его не удастся продать даже за 0, т.к. Фати не пойдёт на снижение зарплаты, а клубам, которые потянут нынешнюю зарплату Фати, не нужны игроки уровня нынешнего Фати. Фати досидит до конца контракта и уйдёт свободным агентом в условную Мальорку.
Барсе не повезло.
Давайте посвежее новости - пол года назад им серьезно интересовался Ньюкасл.
Никогда не минусил посты - но тут заслужил.
Копи паст - минимум годичной давности, заведомо ложная информация по поводу Роке.