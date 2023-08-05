9 комментариев

«Барселона» планирует продать Ансу Фати, сообщает журниалист Хавьер Мигель.

Процесс уже запущен. Сообщается, что клуб ведет переговоры с несколькими клубами.

Продажа Ансу Фати поможет «Барсе» получить доход, достаточный для подписания Бернарду и Канселу, а также сократить расходы в зарплатной ведомости клуба.

Этот ход может позволить каталонцам зарегистрировать Витора Роке уже летом.

Претенденты на игрока не разглашаются. Но, по слухам, среди них есть «МЮ».