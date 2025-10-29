🤑 Сборная самых дорогих выпускников Ла Масии. Здесь Онана соседствует с Месси и Ямалем

Слава Ла Масии, штампующей таланты для «Барселоны», разошлась по всему миру. Пожалуй, самым известным выпускником академии «Барселоны» является Лионель Месси, а новым лицом Ла Масии стал Ламин Ямаль.

Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогостоящих выпускников каталонской академии из числа действующих футболистов. Для составления команды портал учитывал самую высокую рыночную стоимость игроков в их карьере.

Конечно, самый дорогостоящий игрок в сборной – Ламин Ямаль. Сейчас 200 млн евро делают звездочку «Барсы» самым дорогим футболистом на планете. В команде есть и Лионель Месси, которого в 2018-м Transfermarkt оценивал в 180 млн евро. Аргентинец, как известно, все клубы в карьере менял в статусе свободного агента.

В сборную также вошли Мауро Икарди, Хави Симонс, Гави, Серджи Бускетс, Жорди Альба, Эктор Бельерин, Эрик Гарсия, Пау Кубарси и легенда «Ман Юнайтед» – Андре Онана. Сразу четверо футболистов являются действующими футболистами «блауграны». За всю команду придется выложить 990 млн евро.

Сборная самых дорогих выпускники Ла Масии

Из действующих футболистов

Как вам составчик и ценники?