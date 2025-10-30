«Барселона» нашла замену Левандовскому в Ла Лиге. Вы хоть его знаете? 🤨

«Барселона» все активнее изучает рынок нападающих Ла Лиги, которые потенциально могут усилить клуб.

Очередным кандидатом на роль сменщика Роберта Левандовского стал 22-летний камерунец из «Леванте» Карл Этта-Эйонг. Каталонцы рассматривает варианты именно из Испании, поскольку здешние игроки сумеют быстро влиться в команду уже зимой.

Этта-Эйонг уже отличился шестью голами и тремя результативными передачами в этом сезоне, впечатлив фанатов сочетанием стабильности, скорости и навыков завершения.

По данным Mundo Deportivo, «Барса» считает его главным кандидатом на место поляка, который уйдет в конце сезона.

Игроком интересуются и другие клубы, среди которых «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Футболист хочет определиться с новой командой уже в январе, однако, Этта-Эйонг не сможет дебютировать за новый клуб Ла Лиги раньше нового сезона, поскольку в этом розыгрыше уже выступал за «Вильярреал» и «Леванте». Правила турнира запрещают менять больше двух команд за сезон.