🔥 Ямаль купил дом Шакиры и записал странное видео с братом. Провоцирует Пике? 🤨

Ламин Ямаль продолжает напрягать интернет.

18-летний вингер «Барселоны» переехал – он купил дом Шакиры за 10 млн евро. Якобы из соображений безопасности на фоне попыток его ограбить.

Ламин уже записал небольшой ролик для соцсетей, на котором поет вместе с младшим братом песни певицы.

Интересно, почему именно дом Шакиры? И зачем раскрывать свое место жительство, переезжая ради безопасности?