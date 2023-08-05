7 комментариев

«Во время Копа Америка [в 2021 году] в нашей комнате с Месси у него была футболка «Барсы». Раз в три дня он говорил: «Кажется, они продлили мой контракт, вы должны сфотографировать меня с ней для официального объявления». И каждый раз, когда мы были готовы, ему говорили: «Еще нет», – рассказал Серхио Агуэро на канале Twitch.

Через некоторое время «Барселона» сообщила Месси, что не сможет зарегистрировать его новый контракт в Ла Лиге. По всей видимости, это произошло из-за тяжелого финансового положения «Барсы», хотя ходили слухи, что Жоан Лапорта и Жерар Пике действительно приняли решение не отдавать аргентинца.

Как бы то ни было, отношения Месси с Лапортой с тех пор никогда не были прежними. По всей видимости, это повлияло на сагу этого лета, когда Лео быстро принял предложение от «Интер Майами» вместо того, чтобы еще некоторое время подождать «Барселону».