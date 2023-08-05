FC BARCELONA
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😢😢😢 «Каждые три дня ему казалось, что с ним продлили контракт. Он просил сфотографировать». Агуэро рассказал душераздирающую историю о Месси из 2021-го

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«Во время Копа Америка [в 2021 году] в нашей комнате с Месси у него была футболка «Барсы». Раз в три дня он говорил: «Кажется, они продлили мой контракт, вы должны сфотографировать меня с ней для официального объявления». И каждый раз, когда мы были готовы, ему говорили: «Еще нет», – рассказал Серхио Агуэро на канале Twitch.

Через некоторое время «Барселона» сообщила Месси, что не сможет зарегистрировать его новый контракт в Ла Лиге. По всей видимости, это произошло из-за тяжелого финансового положения «Барсы», хотя ходили слухи, что Жоан Лапорта и Жерар Пике действительно приняли решение не отдавать аргентинца.

Как бы то ни было, отношения Месси с Лапортой с тех пор никогда не были прежними. По всей видимости, это повлияло на сагу этого лета, когда Лео быстро принял предложение от «Интер Майами» вместо того, чтобы еще некоторое время подождать «Барселону».

7 комментариев

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Никогда не сомневался в преданности Лионеля⚽️
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Полную правду никогда не узнаем, а писать и писать будут еще долго, просто золотая жила. Жаль, что не получилось по той или иной причине.
А в МЛС кажется он нашел свое место, ему спокойно и комфортно, может наслаждатся семейной жизнью и продолжать ирать в любимую игру и радовать фанатов. Думаю с его приходом МЛС повысит свой статус в мире.
Уверен, он вернется рано или поздно в Барсу, там его дом.
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Он не ждал Барсу. он надеялся, что жирный лгунишка Лапорту подпишет его. но Лео был прав он чувствовал что нифига его не подпишет
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Лапорта и Пике приняли решение не отдавать аргентинца? Это в каком смысле? в итоге то отдали
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Виноваты обе стороны!!!! а в итоге грустят болельщики. от его ухода из Барсы проиграл весь футбол, ЛаЛига, Барса, сам Месси и даже Реал в какой-то степени... но жизнь продолжается, рано или поздно это должно было случится. всем спасибо за все, верим в Барсу и новым молодым ребятам которые начали нас радовать после стольких событий.
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Ответ Wolfy777
Лапорта и Пике приняли решение не отдавать аргентинца? Это в каком смысле? в итоге то отдали
"ХОДИЛИ СЛУХИ, ЧТО Жоан Лапорта и Жерар Пике действительно приняли решение не отдавать аргентинца"
Т.е. так думалось. А в и реальности вышло другое, то, что ты написал.
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