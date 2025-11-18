🚨🔥 В Испании опять пожар: Ямаль в пятницу устроил вечеринку в ночном клубе – никаких телефонов, в VIP-зоне только девушки
Крупное испанское издание El Periódico пишет с пометкой «срочно»:
«Ламин Ямаль в пятницу устроил вечеринку в ночном клубе в Барселоне под названием Luz de Gas. Телефоны были запрещены, доступ в VIP-зону был только для девушек».
Реакцию соцсетей отгадаете?
💭 «Рассчитывали на Месси, а получили Баллотели. Время покажет… Спад в игре сразу вызовет гнев и все это всплывет».
💭 «Парень живет так, будто уже выиграл «ЗМ».
💭 «Потом мы защищаем его из-за «травм» перед сборной».
💭 «Хочет побить рекорд Неймара. Похвально!»
💭 «Молодой Diddy.
💭 «Хотели Месси? Получайте Дани Алвеса!»
Это начало конца?
Но именно поэтому никто их них и не достиг даже половины высот Роналду и Месси.