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«Аль-Ахли» сделал «Барсе» официальное предложение по Кессиэ. Фабрицио Романо раскрывает подробности сделки

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Давно известно, что «Барселона» решила расстаться с Кессиэ, который перебрался в столицу Каталонии всего год назад. Наконец, «блауграна» нашла купца на свой «товар».

По данным The Athletic, «Аль-Ахли» заинтересовался в трансфере ивуарийца. Фабрицио Романо подтвердил эту информацию и рассказал о предложении, которое саудовский клуб сделал «Барселоне»:

«Аль-Ахли» только что подал официальную заявку на Франка Кессьэ! Предложение поступило в офис «Барселоны» – сумма предложения составит 15 млн евро.

Кессиэ согласился на 3-летний контракт, предложенный «Аль-Ахли», а также со всеми деталями соглашения. Сделка близка к завершению, «Барса» готова продать Франка».

В прошлом сезоне ивуариец провел за «блауграну» 43 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2026 года.

Как смотрите на такой трансфер? Не рановато ли 26-летнему полузащитнику переезжать в чемпионат Саудовской Аравии?

5 комментариев

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Ответ Роман
15 маловато, Барселона будет торговаться или настолько всё плохо и лишь бы слить?
Игрока взяли бесплатно, он не подошёл, к сожалению. Поэтому лучше отдать за пятнашку плюс сэкономить на его зарплате - это элементарно позволит зарегистрировать новичков
+2
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+2
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Для арабов можно ещё и ноль прибавить к 15, они не почувствуют разницы.
+1
0
+1
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15 маловато, Барселона будет торговаться или настолько всё плохо и лишь бы слить?
0
0
0
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Ответ Роман
15 маловато, Барселона будет торговаться или настолько всё плохо и лишь бы слить?
Да уже лучше хотя бы 15
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Ответ turcanudima87@gmail.com
Для арабов можно ещё и ноль прибавить к 15, они не почувствуют разницы.
🤣😂
0
0
0
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