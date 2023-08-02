Давно известно, что «Барселона» решила расстаться с Кессиэ, который перебрался в столицу Каталонии всего год назад. Наконец, «блауграна» нашла купца на свой «товар».

По данным The Athletic, «Аль-Ахли» заинтересовался в трансфере ивуарийца. Фабрицио Романо подтвердил эту информацию и рассказал о предложении, которое саудовский клуб сделал «Барселоне»:

«Аль-Ахли» только что подал официальную заявку на Франка Кессьэ! Предложение поступило в офис «Барселоны» – сумма предложения составит 15 млн евро.

Кессиэ согласился на 3-летний контракт, предложенный «Аль-Ахли», а также со всеми деталями соглашения. Сделка близка к завершению, «Барса» готова продать Франка».

В прошлом сезоне ивуариец провел за «блауграну» 43 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста. Действующий контракт игрока с каталонцами рассчитан до 2026 года.

Как смотрите на такой трансфер? Не рановато ли 26-летнему полузащитнику переезжать в чемпионат Саудовской Аравии?