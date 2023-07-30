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Фермин Лопес дебютировал в составе «Барсы» во время класико и сразу же оформил гол+пас. Игрок назвал это «исполнением мечты»

Фермин Лопес
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Новая восходящая звезда каталонцев.

Воспитанник «Барсы» Фермин Лопес дебютировал за первую команду, и сразу же громко заявил о себе. 20-летний полузащитник заменил Педри на 66 минуте товарищеского класико, и к концу матча у него на счету уже были гол+пас.

После матча журналисты спросили юного игрока о его эмоциях от такого яркого дебюта, на что он сказал:

«Это исполнение мечты. Я не могу поверить в то, что только что произошло.

Мой гол? Ну, я увидел мяч, увидел ворота, и я ударил от всей души. Я был куле с самого детства. Моей семье приходилось нелегко, и я хочу посвятить этот гол им.

Я хотел бы увидеть себя здесь, в США, на чемпионате мира 2026 года, но впереди еще долгий путь».

Хави уже подтвердил, что 20-летний хавбек не уйдет в аренду в сезоне 2023/24 и проведет его в составе первой команды.

Фермин совершил невероятное, добившись доверия главного тренера, но теперь ему нужно много работать, так как ему предстоит выгрызать себе игровое время на самой конкурентной позиции в «Барселоне».

4 комментария

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Игорь Климов
Отличный дебют, так держать!
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ljolik888
Гол отличный и пас тоже . Давай Фермин наслаждайся игрой !
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Maskulin
Ответ Илья Манахов
Спасибо ему за это классико, но больше чем Пабло Торре он вряд-ли добьется в Барселоне
Торре игрок центра полузащиты, а Фермин может играть и на левом фланге нападения
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0
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