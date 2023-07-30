Во время класико травмы получили Гюндоган и Кристенсен. Стали известны сроки возвращения в строй
Обошлось.
По данным журналист Хавьера Мигеля, никаких серьезных повреждений у Илкая Гюндогана и Андреаса Кристенсенса после игры с «Мадридом» не диагностировано.
Оба игрока ощущают некоторый дискомфорт, который не позволил им сыграть хотя бы один тайм класико.
Гюндоган покинул поле после неприятного столкновения с Орельеном Тчуамени. Кристенсен просто в одном из эпизодов почувствовал себя плохо.
Не исключено, что тренерский штаб не станет рисковать и оставит обоих 2 августа в игре против «Милана» на скамейке запасных.
Гюндоган и Кристенсен, скорее всего, сыграют в Кубке Гампера против «Тоттенхэма», который намечен на 8 августа.
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