Обошлось.

По данным журналист Хавьера Мигеля, никаких серьезных повреждений у Илкая Гюндогана и Андреаса Кристенсенса после игры с «Мадридом» не диагностировано.

Оба игрока ощущают некоторый дискомфорт, который не позволил им сыграть хотя бы один тайм класико.

Гюндоган покинул поле после неприятного столкновения с Орельеном Тчуамени. Кристенсен просто в одном из эпизодов почувствовал себя плохо.

Не исключено, что тренерский штаб не станет рисковать и оставит обоих 2 августа в игре против «Милана» на скамейке запасных.

Гюндоган и Кристенсен, скорее всего, сыграют в Кубке Гампера против «Тоттенхэма», который намечен на 8 августа.